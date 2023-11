Weihnachtsgeschenk für Spieler? Diese Ankündigungen erwarten wir von Intel auf dem großen Dezember-Event

Klassische Bezeichnungen wie "Core iX" wird es bei der Meteor-Lake-Serie nicht mehr geben. (Foto von Christian Wiediger auf Unsplash)

Intel kündigte am 31. Oktober ein Event mit dem Namen AI Everywhere an. Im Rahmen der Veranstaltung wird es Neuigkeiten rund um die fünfte Generation der Intel-Xeon-Prozessoren (Emerald Rapids) sowie die Intel Core Ultra Serie (Meteor Lake) geben. Das Event kann hierzulande als Livestream angesehen werden

Alle bekannten Details des Events im Überblick

Die Präsentation des Chipherstellers startet am 14. Dezember für uns um 15 Uhr deutscher Zeit.

Wie der Name des Events suggeriert, soll sie sich vor allem um das Thema künstliche Intelligenz drehen. Fast jede Branche setzt inzwischen auf KI-Funktionen - da ist es eigentlich nur logisch, dass auch Intel seinen Fokus darauf legt.

Eine Besonderheit gibt es schon jetzt: Die dort vermutlich gezeigten Meteor-Lake-CPUs tragen zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht mehr die klassische Core iX -Bezeichnung, sondern laufen unter dem Namen Core Ultra.

Übrigens: Bei Meteor-Lake-CPUs handelt es sich um reine Laptop-Prozessoren. Diejenigen von euch, die Gaming-Laptops bevorzugen, können sich also über vorweihnachtliches News freuen und vielleicht ihre Wunschliste anpassen.

Zu Beginn bestätigte eine Intel-Managerin auch Desktop-Varianten. Das stellte sich jedoch als Fehlaussage heraus, die von Intel kurz darauf richtiggestellt wurde:

Neben den KI-Themen und der Meteor-Lake-Serie wird sich das Event außerdem um die Xeon-Prozessoren der 5. Generation, Emerald Rapids, drehen. Sie ersetzen die vorherige Reihe Saphire Rapids.

Wie ist die Marktlage für die beiden Prozessoren?

Die Meteor-Lake- und Emerald-Rapids-Prozessoren werden wohl in direkter Konkurrenz zu AMDs anstehender Ryzen-8000-Serie und den EPYC-Turin-Chips stehen. Das Prozessor-Duell für 2024 scheint damit ausgemacht:

