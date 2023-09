Intel-CPUs: Der »größte Wechsel seit 40 Jahren« kommt auch für Desktops

Schon im Oktober dürfen wir neue Intel Cores erwarten.

Vergangene Woche fand erneut Intels Hausmesse Innovation statt. CEO Pat Gelsinger stellte sich auf die Bühne und berichtete, was sich im Hause Intel so tut: viele neue KI-Funktionen sowie eine neue CPU-Generation für Laptops.

Abwesend von der großen Bühne waren hingegen neue Prozessoren für Desktops. Erst im Nachhinein drangen hier neue Infos ans Licht. Wie als Trostpflaster für die fehlende Aufmerksamkeit sind die aber gute Neuigkeiten im Doppelpack.

Denn nicht nur bestätigt Intel noch in diesem Jahr die 14. Generation. Auch verkündet man, dass wir uns 2024 auf Großes freuen dürfen.

Intel 14: Demo zeigt die neuen Prozessoren

Der erste Teil der Doppelkombo sind die Desktop-Prozessoren der 14. Generation, auch unter dem Decknamen Raptor Lake Refresh bekannt.

Über die gab es schon vor der Innovation so viel aus der Gerüchteküche zu berichten, dass wir eigentlich erwartet hatten, sie im Rahmen von Gelsingers Keynote zu sehen. Stattdessen zeigt Intel die CPUs in kleinerem Rahmen während einer Hardware-Demonstration, wie etwa Videocardz berichtet.

Wichtig ist für uns Spieler aber ohnehin nur: Die Prozessoren werden erscheinen.

Allerdings führt Intel nicht weiter aus, welche Modelle wir erwarten dürfen und wann mit einem Release zu rechnen ist. Aktuell wird zu Beginn mit sechs verschiedenen Prozessoren gerechnet, die voraussichtlich am 17. Oktober erscheinen sollen:

Core i9-14900K(F)

Core i7-14700K(F)

Core i5-14600K(F)

Später werden zehn weitere Geräte erwartet, die vom Core i9-14900 bis hin zum Core i3-14100 eher das untere Leistungsspektrum abdecken.

Mit großen Performance-Sprüngen wird bei der 14. Generation aber so oder so nicht gerechnet.

Mehr zum Thema Wenn das Intels neue CPUs sind, gibt es kaum Gründe zu wechseln von Jusuf Hatic

Meteor Lake: 2024 auch für Desktops

Deutlich spannender ist daher der zweite Teil der Ankündigungen. Der stammt aus einem Interview, das PCWorld mit Michelle Johnston Holthaus, General Manager von Intels Client Computing Group, führte.

In diesem bestätigte die Managerin, dass die bisher nur für Notebooks angekündigten Prozessoren der Generation Meteor Lake auch für den Desktop erscheinen werden - und das 2024:

Meine Frage: Wird es Meteor Lake auch für den Desktop geben?

Desktop erscheint 2024. Also bestätigst du hiermit Meteor Lake für den Desktop?

Ja.

Meteor Lake führt die neuen Low Power E-Kerne ein.

Warum das eine spannende Neuigkeit ist? Weil Intel mit Meteor Lake vieles neu und anders macht. So kommt mit der Generation ein dritter Kerntyp für mehr Effizienz hinzu, es gibt einen eigenen Hardware-Bereich für KI-Berechnungen und die CPU-Teile sparen mehr Raum ein, da sie künftig übereinander gestapelt werden können.

Dass das keine kleine Sache für Intel ist, bestätigt auch die Aussage, mit der sie Meteor Lake ursprünglich ankündigten:

Die neuen Intel-CPUs sind angekündigt und »der größte Wechsel seit 40 Jahren«

Wie seht ihr das? Freut ihr euch trotz der vermeintlich kleinen Leistungssprünge auf die neuen Prozessoren im Oktober? Werdet ihr euch einen davon vielleicht sogar selbst zulegen? Oder klingt das, was man 2024 mit Meteor Lake zu bieten hat, viel spannender? Wie schätzt ihr Intels künftige Position gegen AMD in Spielen ein? Schreibt es uns in die Kommentare!