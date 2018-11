Intel-Grafikkarte Arctic Sound - Grafik-Konferenz für Dezember geplant

Schon länger ist bekannt, dass Intel an einer eigenen Grafikkarte mit der etwas verwirrenden Bezeichnung Arctic Sound arbeitet, die eher an eine Soundkarte denken lässt. Raja Koduri, der ehemalige Chef der Radeon Technologies Group bei AMD, ist inzwischen Chief Architect bei Intel und wird laut einem Bericht von Digitimes mit vielen weiteren hochrangigen Managern an einer Intel-GPU-Konferenz im Dezember teilnehmen.

Da Intel seine neue Grafikkarte erst im Jahr 2020 auf den Markt bringen will, ist nicht davon auszugehen, dass das Unternehmen dort schon Produkte präsentieren wird. Stattdessen dürfte sich die Veranstaltung eher um die grundlegende Technik und die weiteren Planungen drehen.

Intel ist bereits zwei Mal an dem Versuch gescheitert, auf dem Grafikkarten-Markt Fuß zu fassen. 1998 hatte das Unternehmen den Grafikchip i740 vorgestellt, der aber die Erwartungen nicht erfüllen konnte und letztlich zur Grundlage der Grafikkerne in Intel-Prozessoren wurde. Auch das 2009 vorgestellte Larrabee-Projekt wurde nur ein Jahr später wieder eingestellt. Trotzdem ist Intel auf dem Grafikmarkt erfolgreich, denn die Grafikkerne in den Prozessoren sorgen für einen großen Marktanteil und reichen für reine Anwender und daher für viele Unternehmen vollkommen aus.

Mit Arctic Sound will Intel aber nicht nur im Bereich des Maschinenlernens und der Künstlichen Intelligenz eine Rolle spielen, sondern definitiv auch Grafikkarten für Gamer anbieten. Das Team für die Chip-Entwicklung besteht inzwischen aus sehr bekannten Leuten wie den erwähnten Raja Koduri, aber auch CPU-Legende Jim Keller, der bei AMD zuletzt die Zen-Architektur entwickelte, ist mit an Bord. Auch die ehemaligen AMD-Manager Chris Hook und Darren McPhee sind im Bereich Grafik-Marketing bei Intel tätig.

