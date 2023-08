Die Rückkehr des Zweikerners: Arbeitet Intel an einem neuen Budget-Prozessor?

CPU-Hersteller Intel arbeitet derzeit an einer neuen Prozessor-Serie: Mit dem bevorstehenden Raptor Lake-S Refresh wird eine Neuauflage der aktuellen Chip-Generation erwartet. Diese im Herbst 2023 erscheinenden Prozessoren sollen dann allesamt die neue 14. Generation stellen.

Allesamt? Nicht ganz, denn laut dem bekannten Leaker chi11eddog hat Intel eine weitere CPU in Arbeit, die ebenfalls im Zuge des Raptor-Lake-Refreshes auf den Markt kommen soll.

Hierbei soll es sich um einen Intel 300 handeln. Mit dem Film über die Spartaner hat der Prozessor allerdings nichts zu tun.

Allein der Name verblüfft schon etwas, denn Intel hält sich hier nicht an das bisherige Namensschema der Core- oder Pentium-Reihe - schließlich soll die 300-CPU als direkter Nachfolger des Pentium Gold G7400 herhalten.

Auch die neu angekündigte Nomenklatur, in der das i-Präfix ab der 14. CPU-Generation aus den Bezeichnungen wegfällt, wird so ignoriert.

Der erwähnte Pentium Gold G7400 ist eine der günstigen Budget-CPUs aus dem Hause Intel, der als Zweikerner auftritt und auf einen Basistakt von 3,7 Gigahertz zurückgreifen kann.

Auf Boost-Möglichkeiten, wie man es von den üblichen Intel-Prozessoren gewohnt ist, verzichtet der Hersteller allerdings. Der Stromverbrauch liegt indes bei 46 Watt - das Paket schnürt Intel zu einer UVP von 64 US-Dollar zusammen.

Hieran orientiert sich laut dem Leak der neue Intel 300 und ist nahezu identisch zum Vorgänger - einzig die Taktrate wird auf 3,9 Gigahertz angehoben.

Entsprechend bleibt es hier weiterhin bei zwei Kernen (vier Threads), die auf einen sechs Megaybte großen L3-Cache zugreifen und ebenfalls eine TDP von 46 Watt aufweisen.

Eine ungefähre Schätzung zum Preis des Intel 300 fehlt allerdings, doch immerhin das Release-Zeitfenster wurde von chi11eddog eingegrenzt: Wie auch beim Raptor-Lake-Refresh soll die Veröffentlichung im dritten Quartal 2023 stattfinden.

