Intel hat einen neuen Chef: Er Verspricht, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen

Intels neuer CEO Lip-Bu Tan wird ab dem 18. März die Geschäfte führen. Bildquelle: Intel

Anfang Dezember 2024 gab Intel den Rücktritt des Geschäftsführers Pat Gelsinger bekannt, um sich in Zukunft wieder verstärkt auf eigene Produkte und die Produktführerschaft zu fokussieren.

Interimsweise übernahmen die beiden Manager David Zisner und Michelle Johnston Holthaus die Leitung des Unternehmens.

Das ist passiert: In einer Pressemitteilung hat Intel Lip-Bu Tan als neuen Geschäftsführer des Konzerns vorgestellt. Tan übernimmt ab dem 18. März die Führungsrolle im Unternehmen und wird dann auch wieder Mitglied des Vorstands sein.

Das ist Intels neuer CEO

Mit Lip-Bu Tan übernimmt ein Geschäftsführer, der gleich drei Studiengänge abgeschlossen hat. Neben einem Bachelor of Science in Physik und einem Master of Science in Kerntechnik verfügt er über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität San Francisco.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Softwarebranche als Investor und Führungskraft, soll Tan bereits als Geschäftsführer von Cadence Design Systems gezeigt haben, wie man eine Firma revitalisiert.

So soll er als Geschäftsführer maßgeblich für die Verdopplung des Umsatzes verantwortlich gewesen sein.

Aus den Fehlern lernen

Unter Tans Führung soll Intel wieder verstärkt zu einem technikorientierten Unternehmen werden. Für Tan steht dabei der Kunde im Vordergrund.

Wir werden uns bemühen, die besten Produkte zu entwickeln, unseren Kunden aufmerksam zuzuhören und uns an unsere Zusagen zu halten, damit wir Vertrauen aufbauen können.

Die eigene Arbeitsphilosophie beschreibt Tan mit den Worten »Bleib bescheiden - Arbeite hart - Erfreue die Kunden.«.

Tan verspricht, von Fehlern aus der Vergangenheit zu lernen und ein »neues Intel« zu erschaffen, um das volle Potential auszuschöpfen.

Zuletzt hatte Intel mit einigen Problemen bei den Produkten zu kämpfen. Das Geschäft mit Halbleiter-Fabriken, aber auch Probleme bei Prozessoren und Grafikkarten dürften im Fokus des neuen CEO stehen. Zusammen werde man Intels Position als Hersteller von Weltklasse-Produkten wiederherstellen, Weltklasse-Fabriken etablieren und »Kunden wie nie zuvor begeistern«.