Facebook - Schlupflöcher für Cambridge Analytica angeblich bewusst implementiert

Die juristische Schlacht zwischen Facebook und dem britischen Parlament geht in die nächste Runde: Wie der Guardian berichtet, haben Abgeordnete des zuständigen Ko­mi­tees interne Facebook-E-Mails beschlagnahmt, nachdem dessen CEO Mark Zuckerberg sich zum wiederholten Mal der Befragung vor dem Parlament verweigert hatte.

Die Dokumente, die einen Austausch zwischen Facebook-Managern via E-Mail beinhalten, ließ das Parlament einem Mitarbeiter der Software-Firma Six4Three abnehmen, der sich auf einer Geschäftsreise in London befand. Damien Collins, Vorsitzender des Ko­mi­tees für Kultur, Medien und ausgewählten Sport, erklärte, es handele sich bei diesem Vorgehen zwar um eine beispiellose Maßnahme, allerdings gehe es auch um eine beispiellose Situation:

"Wir sind gescheitert, Antworten von Facebook zu erhalten, und wir glauben, die Dokumente enthalten Informationen, die von hohem öffentlichen Interesse sind. [...] Wir haben sehr ernste Fragen an Facebook. Es hat uns bezüglich des russischen Einflusses auf die Plattform in die Irre geleitet. Und es hat unsere Fragen nicht beantwortet, wer was wusste, in Bezug auf den Cambridge Analytica Skandal."