Inzoi Systemanforderungen: Erstmals wird AMDs Ryzen 7 9800X3D als Voraussetzung genannt

Inzoi gibt weitere Systemanforderungen für verschiedene Grafikeinstellungen frei.

Die ambitionierte Lebenssimulation Inzoi startet am 28. März 2025 um 1 Uhr deutscher Zeit in den Early Access. Ursprünglich war der Release noch für das vergangene Jahr eingeplant, doch Entwickler und Publisher Krafton entschied sich für ein weiteres Quartal Zeit, um weiter am Feinschliff zu arbeiten.

Während der Starttermin immer näher rückt, gibt es für die PC-Spieler von Inzoi neue Details - genauer gesagt, aktualisierte Systemanforderungen für das auf Unreal Engine 5 basierende Spiel.

Schon im vergangenen August gab es einen Einblick in die minimale und empfohlene Konfiguration für Inzoi. Nun legt Krafton mit wesentlich detaillierteren Aussagen auf Steam nach:

Inzoi - Alle PC-Anforderungen »Minimum« CPU: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3800

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3800 Arbeitsspeicher: 12 GByte

12 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

Nvidia Geforce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT Speicher: 40 GByte Kapazität »Medium« CPU: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 5 5800X3D

Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 5 5800X3D Arbeitsspeicher: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600

Nvidia Geforce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 Speicher: 50 GByte Kapazität »Empfohlen« CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Arbeitsspeicher: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT Speicher: 60 GByte Kapazität »Hoch« CPU: Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 7 9800XD

Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 7 9800XD Arbeitsspeicher: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Speicher: 75 GByte Kapazität

Eine SSD wird nicht als Voraussetzung für Inzoi genannt, auch wenn diese im Vergleich zur HDD natürlich mehrere Geschwindigkeitsvorteile bieten, die Krafton im Steam-Beitrag betont.

Daneben finden sich in den Inzoi-Systemanforderungen die inzwischen fast schon übliche Internetpflicht sowie Windows 10/11 64-Bit und DirectX 12 als Standards.

Etwas überraschend wirkt hingegen die Nennung des erst im November erschienenen AMD Ryzen 7 9800X3D, der die aktuell beste Gaming-CPU auf dem Markt darstellt und erstmals in den Systemanforderungen eines Spiels auftaucht. Angesichts der in derselben Kategorie genannten RTX 4080 und RX 7900 XTX dürften höhere Einstellungen also vornehmlich zulasten der CPU-Performance gehen.

Damit ihr einen Eindruck davon haben könnt, wie sich die verschiedenen Grafikeinstellungen auf das Spiel auswirken, hat Krafton zudem ein weiteres YouTube-Video hochgeladen, das die verschiedenen Optionen darstellt.

Welche Frameraten in welchen Auflösungen anvisiert werden, nennt der Publisher indes nicht. Dafür erklärt der Steam-Beitrag im weiteren Verlauf, dass pro Specs-Kategorie jeweils zwei Voreinstellungen zur Verfügung stehen, die sich in »bessere Performance« und »bessere Grafik« aufteilen.