iOS 16: Diese 5 neuen Funktionen für euer iPhone verspäten sich

Apple hat vor einigen Tagen nicht nur die brandneue iPhone 14-Familie vorgestellt, sondern auch den Startschuss für die nächste Ausgabe des dazugehörigen mobilen Betriebssystems iOS 16 gegeben. Und wie es beim Release eines neuen OS nun mal so ist, tauchen zahlreiche Fragen bei den Usern auf, die wir euch so schnell es geht alle beantworten möchten.

Wir haben euch bereits eine Übersicht zur Installation und den größten Neuerungen sowie eine große Liste an versteckten Features, die ihr vielleicht bislang übersehen habt, zusammengestellt. Auch in diesem Artikel geht es um neue Funktionen von iOS 16, diesmal jedoch um jene, die es nicht in den finalen Release geschafft haben, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Der neue Sperrbildschirm ist noch unvollständig

Klar, im Fokus von iOS 16 steht vor allem der überarbeitete Lockscreen, den ihr nun umfangreich anpassen und nach euren Wünschen gestalten dürft. Beim iPhone 14 Pro erhaltet ihr sogar ein Always-On-Display, das euch auch bei ausgeschaltetem Bildschirm wichtige Infos einblendet.

Aber: einige Features für den Sperrbildschirm kommen erst noch. Dazu zählen die Live-Aktivitäten, die es euch ermöglichen sollen, Aktivitäten wie etwa ein laufendes Sportevent oder euren Fahrradtrip in Echtzeit zu tracken und Infos dazu auf dem Sperrbildschirm angezeigt zu bekommen.

Auch die dazugehörige Live-Aktivitäten-API, also die Programmierschnittstelle, wird folglich etwas Verspätung haben. Bis also nicht nur die Apple-eigenen, sondern auch Drittanbieter-Apps euch die neuen Features anbieten werden, dürfte es noch etwas dauern.

Weitere Features, die sich verspäten

Die Live-Aktivitäten sind nicht die einzige neue Funktion von iOS 16, die sich verspätet. Auf diese Neuerungen müsst ihr ebenfalls noch ein paar Monate warten, teilweise wohl bis ins Jahr 2023 hinein:

Freeform: Die neue Apple-Software braucht wohl noch etwas Feinschliff. Deshalb steht das Produktivitäts-Tool zum Start von iOS 16 noch nicht zur Verfügung. Freeform erlaubt es euch, Notizen zu verfassen und Dateien mit anderen zu teilen.

CarPlay: Dieses Feature dürften zwar nur wenige User bei iOS 16 vermissen, eine Erwähnung ist es aber allemal wert. Schließlich kündigte Apple die verbesserte Konnektivität von iPhone und Fahrzeug bereits vor vielen Monaten an, doch derzeit geht der Tech-Riese selbst davon aus, dass es frühestens Ende 2022 soweit sein wird.

Dieses Feature dürften zwar nur wenige User bei iOS 16 vermissen, eine Erwähnung ist es aber allemal wert. Schließlich kündigte Apple die verbesserte Konnektivität von iPhone und Fahrzeug bereits vor vielen Monaten an, doch derzeit geht der Tech-Riese selbst davon aus, dass es frühestens Ende 2022 soweit sein wird. Teilen der Foto-Mediathek: In Zukunft soll es euch iOS 16 erlauben, eure via iCloud gespeicherten Fotos schnell und bequem mit bis zu fünf Personen zu teilen. Selbst Bearbeitungen der Fotos sollen zwischen den Geräten synchronisiert werden. Zum Start ist dieses Feature aber noch nicht verfügbar.

In Zukunft soll es euch iOS 16 erlauben, eure via iCloud gespeicherten Fotos schnell und bequem mit bis zu fünf Personen zu teilen. Selbst Bearbeitungen der Fotos sollen zwischen den Geräten synchronisiert werden. Zum Start ist dieses Feature aber noch nicht verfügbar. Game Center: Auch der Spiele-Hub von iOS 16 soll noch nachträglich einige Features erhalten. Dazu zählt die Integration von SharePlay, dank der ihr bei Videoanrufen eure Freunde bequem zu einem gemeinsamen Spiel einladen könnt. Außerdem sollen die Game-Center-Profile eurer Freunde nun auch in der Kontakte-App angezeigt werden, damit ihr immer sehen könnt, welche Titel sie gerade spielen.

Ein Feature von iOS 16, das es bereits in die Releaseversion geschafft hat und in Zukunft euer Nutzungsverhalten maßgeblich beeinflussen könnte, ist Passkey . Was es mit der neuen Kennwort-Methode auf sich hat, erklären wir euch hier:

Mit iOS 16 macht Apple Passwörter überflüssig - Was ihr zu Passkey wissen müsst

Habt ihr euch iOS 16 bereits installiert? Wie ist euer Ersteindruck von dem neuen Betriebssystem? Und vor allem: Welche Neuerung gefällt euch bislang am meisten? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungsberichte zu dem Thema gerne in die Kommentare!