Update auf iOS 16: Uhrzeit des Release und Tipps zum neuen Betriebssystem

Nach acht Beta-Versionen hat das Warten für euch ein Ende! iOS 16 wird seitens Apple vermutlich heute Abend zum Download angeboten. Wie in jedem Jahr gibt es ältere iPhones, die das Update nicht erhalten werden.

Benutzer eines iPhone 8 (Plus) können das Update noch problemlos herunterladen, auch wenn nicht alle Features für dieses Modell zur Verfügung stehen, doch dazu später mehr. Besitzer älterer Smartphones von Apple müssen auf das neuste Update leider verzichten und sich mit der bisherigen iOS 15-Version zufriedengeben.

Wie könnt ihr iOS 16 herunterladen? Wie immer findet sich das Software-Update in den Einstellungen unter Allgemein - Softwareupdate . Sobald die neue Version zum Download bereitsteht, könnt ihr es dort herunterladen.

Um wie viel Uhr könnt ihr auf iOS 16 aktualisieren?

Aufgrund der großen Anzahl an Updates der vergangenen Jahre lässt sich gut ableiten, wann das Update auf iOS 16 bereitsteht. Oftmals gibt Apple das Update bereits morgens zu kalifornischer Zeit der Öffentlichkeit frei. Der Grund hierfür ist, dass Apple bei Problemen noch zeitnah reagieren kann. Gehen wir nach dem Muster der letzten Updates, dürfte der Hersteller mit der Verteilung etwa um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Natürlich handelt es sich hierbei bloß um unsere Einschätzung. Übrigens steht der Download den Beta-Testern bereits seit gestern zur Verfügung.

6 neue Features, die einen Blick wert sind

Die neue Version des Betriebssystems von Apple bekommt endlich eine Reihe von Updates, die sich viele Fans lange gewünscht haben. Allen voran hält der anpassbare Lock-Screen endlich Einzug in das iPhone - mit einem ikonischen Wallpaper.

iOS 16 Lock-Screen anpassen

In den Einstellungen eures iPhones findet ihr unter dem Punkt Hintergrundbild die Optionen zum Anpassen. Dort könnt ihr zum einen das Hintergrundbild ändern und zum anderen den Lockscreen personalisieren. Auch der berühmte Clownfisch versteckt sich in der Auswahl an Bildern.

Klickt dazu auf Anpassen , um eurem Sperrbildschirm einzelne Widgets hinzuzufügen, die Schriftart und -farbe zu ändern oder das Hintergrundbild auf dem Home-Bildschirm weich zu zeichnen. Ebenfalls könnt ihr bestimmten Hintergrundbildern einen Tiefeneffekt hinzufügen. Tippt dazu auf die drei kleinen Punkte unten rechts in der Ecke.

Haptisches Feedback für die Tastatur

Seid ihr von Android auf iOS gewechselt und habt die Vibration bei den Tastenanschlägen schmerzlich vermisst? Dann könnt ihr euch jetzt darauf freuen, denn ab iOS 16 wird das haptische Feedback für die Tastatur unterstützt.

Geht dazu in die Einstellungen und wählt die Option Töne & Haptik , um anschließend auf den Punkt Tastaturfeedback zu tippen. Aktiviert dort die Option Haptik .

Vollbild-Musikplayer im Lockscreen

Hört ihr von eurem Smartphone aus Musik, lässt sich der Player im Lockscreen nun auf den gesamten Bildschirm ausweiten. Das Schöne dabei: Mit nur einem Tipp könnt ihr die Einstellung jederzeit ändern und müsst das iPhone dafür nicht entsperren.

Tippt dazu einfach auf das Album-Cover, um den Player zu vergrößern oder entsprechend wieder zu verkleinern. Egal ob Apple Music oder Spotify - dieses Feature funktioniert auf beiden Plattformen.

Spielen mit den Joy-Cons

Ja, ihr habt richtig gelesen: Nach den Playstation- und Xbox-Controllern lassen sich jetzt auch die Joy-Cons von Nintendo über Bluetooth mit eurem iPhone verbinden. Um diese erfolgreich zu koppeln, drückt auf den kleinen schwarzen Button, bis die grünen Lichter aufblinken. Wechselt nun in die Bluetooth-Einstellungen eures Smartphones, um die Controller zu koppeln.

Nachrichten in iMessage nachträglich editieren

Auf diese neue Funktion blicken sicherlich einige User anderer Messenger-Dienste. In Apples iMessage habt ihr die Möglichkeit, Nachrichten nachträglich zu editieren und natürlich zu löschen. Bislang gibt es die letztere Funktion in vielen anderen Nachrichten-Apps wie WhatsApp, die zuletzt das Zeitfenster auf 48 Stunden drastisch erhöht haben.

Fitness-Ringe ohne Apple Watch schließen

Ihr besitzt keine Apple Watch, aber möchtet euch dennoch mit einer entsprechenden App zu mehr Bewegung motivieren? Ab sofort lassen sich die sogenannten Fitness-Ringe auch ohne eine entsprechende Smartwatch schließen.

Wie bei der Apple Watch könnt ihr damit eure Schritte, Trainingszeit und Stehstunden überwachen. Die zurückgelegten Schritte am Tag könnt ihr in einem gesonderten Bereich einsehen. Das iPhone misst eure Schritte anhand eurer Körpergröße, die ihr samt anderen Details beim ersten Start der App angeben müsst.

In einem separaten Beitrag hat unser Autor Patrick bereits begeistert über die neuen Foto-Funktionen berichtet. In der neuen Version von iOS 16 findet ihr die verbesserte Suchfunktion visuelles Nachschlagen .

Neu hinzugekommen sind nun Insekten, Vögel und Statuen. Davon abgesehen hat es unserem Redakteur die Funktion zum Ausschneiden von Motiven besonders angetan. Für beide Foto-Funktionen müsst ihr allerdings mindestens ein iPhone XS besitzen, da diese Features einen leistungsstarken Prozessor voraussetzen.

iOS 16 bietet viele neue Foto-Funktionen, aber eine hat es mir besonders angetan

Wart ihr Beta-Tester von iOS 16 und habt das Update bereits heruntergeladen? Auf welche Funktionen freut ihr euch am meisten? Gibt es noch Features, die eurer Meinung nach noch hätten integriert werden sollen? Lasst es uns wissen!