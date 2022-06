Mit iOS 16 könnten Whatsapp, Signal und Co auf dem iPhone eine ganz neue Funktion bekommen

Mit iOS 16 veröffentlicht Apple eine Programmierschnittstelle, über die sich Apps auf Wunsch der Entwickler durch eine Walkie-Talkie-Funktion erweitern lassen. Damit kann man die Nostalgie der Kindheit aufleben lassen oder auf der Arbeit in Echtzeit kommunizieren, ohne das Gegenüber anrufen zu müssen.

Die Programmierschnittstelle nennt sich Push to Talk -API, was die Kernfunktionalität bereits zusammenfasst. Sie wurde von Apple auf der WWDC 2022 vorgestellt. Den passenden Beitrag samt ausführlichem Video findet ihr auf Apples Developer-Plattform.

In dem Video stellt Apple ungefähr ab Minute 3:20 vor, wie eine Walkie-Talkie-Funktion über die neue API aussehen könnte. In der passenden Demo-App muss zunächst ein Kommunikationskanal betreten werden. Per Tastendruck mit anderen zu kommunizieren, ist aber durch eine stets erreichbare Anzeige in der Statusleiste auch außerhalb der eigentlichen Push-To-Talk-App möglich.

Whatsapp und Co sind am Zug

Apple stellt allerdings nur die Schnittstelle zur Verfügung und keine eigene App, die über diese Funktionen verfügt. Entwickler müssen die Walkie-Talkie-Funktionen also erst noch ihren Apps integrieren, sofern sie denn wollen.

Kommunikations-Apps im Vorteil: Diese Funktion macht natürlich vor allem bei Apps Sinn, die euch sowieso schon Kommunikation über Text oder Audio erlauben wie Whatsapp, Signal oder Discord. Auch für Entwickler macht es so eine Basis einfacher, denn um die Funktionen der API zu implementieren, müssen die Apps ihre eigene Audio-Infrastruktur mitbringen. Sie müssen also selbst regeln, wie die Audio-Nachrichten gesendet und empfangen werden.

Bislang ist nicht bekannt, ob Whatsapp, Signal und Co von der neuen Schnittstelle Gebrauch machen wollen. Dass es mindestens ganz neue Apps geben wird, die die Push-to-Talk-Funktion nutzen, kann man aber wohl als gesichert ansehen.

Zusätzlich bringt iOS 16 ein Feature für Apples Messenger mit, das Whatsapp in dieser Form noch nicht hat. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Wann kommt die neue Schnittstelle?

Die API soll mitsamt iOS 16 veröffentlicht werden. Das befindet sich momentan noch in der Entwicklung. Den Release erwarten wir im Herbst 2022. Alle weiteren Neuerungen des Betriebssystems findet ihr hier:

Habt ihr in eurer Kindheit ein Walkie-Talkie genutzt und nutzt vielleicht sogar eins für den Beruf? Wäre die Funktion eine sinnvolle Erweiterung für Messenger-Apps? Lasst es uns gerne wissen.