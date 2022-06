Apple hat im Rahmen der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC eine ganze Reihe interessanter Neuerungen angekündigt. Traditionell sind dabei die Änderungen und neuesten Funktionen für Apples Betriebssysteme mit am spannendsten und davon wiederum vor allem jene für iOS respektive die iPhones.

Die neueste Iteration des iPhone-Betriebssystems hört auf den Namen iOS 16 und bringt mit Blick auf seinen eingebauten Messenger-Dienst iMessage eine Änderung mit, auf die Whatsapp-Nutzer eigentlich schon seit dem Start des Dienstes im Jahr 2009 sehnlichst warten.

Nachrichten vollständig löschen oder ändern

Mit iOS 16 könnt ihr in iMessage Nachrichten künftig nämlich komplett und ohne Rückstände löschen, oder nachträglich bearbeiten und so gegebenenfalls im Affekt geschrieben Textpassagen abmildern. So manche Beziehung könnte wohl noch bestehen, wenn Whatsapp diese Funktion ebenfalls längst beinhaltete.

Moment, werden jetzt viele sagen: In Whatsapp kann man Nachrichten doch löschen! Ja, das stimmt, aber es bleibt dann immer noch die Meldung Diese Nachricht wurde gelöscht im Chat-Verlauf. Wer sich schon einmal mit dem Thema Kommunikation oder besser gesagt non-verbaler Kommunikation auseinandergesetzt hat, weiß, wie problematisch das ist.

In Whatsapp beträgt das Zeitfenster zum Löschen auf den Geräten aller Chat-Teilnehmer eine Stunde. Bei iMessage müsst ihr schneller sein: 15 Minuten stehen euch nach dem Versenden zur Verfügung, um die Nachricht komplett zu entfernen. Änderungen vorzunehmen scheint jedoch länger möglich zu sein. Übrigens soll es auch in Whatsapp bald die Möglichkeit geben, Nachrichten nachträglich zu bearbeiten - wann genau, ist aber noch unklar.

Nachrichten als ungelesen markieren

Es gibt aber noch eine weitere Funktion, die euch das Leben mit iMessage im Zweifel leichter macht: Bereits gelesene Nachrichten können mit iOS 16 nämlich als ungelesen markiert werden. Wenn ihr euren Chat-Partner also nicht wissen lassen wollt, dass ihr eine Nachricht bereits gelesen habt, könnt ihr die Lesebestätigung einfach zurücknehmen.

Diese Funktion kann allerdings auch kritisch gesehen werden, schließlich könnt ihr selbst ebenfalls davon betroffen sein, wenn ihr einmal wissen wollt, ob euer Gegenüber eure Nachricht nun bereits gelesen hat oder auch nicht.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen für iMessage? Vorbild für Whatsapp oder sogar schlecht für die Kommunikation? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!