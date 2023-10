Dank neuem Softwareupdate: Endlich wird das iPhone 15 Pro (buchstäblich) wieder cool

Das jüngste Update für iOS 17 soll das Überhitzungsproblem der Pro-Modelle beheben.

Der Release der iPhone-15-Generation mitsamt neuer iOS-Version ist inzwischen fast einen Monat her. In den Wochen seit dem Marktstart konnte Apple durchaus Erfolge verzeichnen; so war etwa das iPhone 15 Pro Max zügig ausverkauft.

Anderweitig hatte die neue Serie auch mit einigen Problemen zum Start zu kämpfen. Insbesondere der Pro- und Pro-Max-Version wurde von vielen Nutzern ein Überhitzungsproblem attestiert.

Damit soll aber nun Schluss sein, denn Apple will die übermäßige Wärmeentwicklung mittels Softwareupdate in den Griff bekommen haben.

Laut Apples offizieller Support-Webseite, auf der sich sämtliche iOS-Updates befinden, nimmt sich die Aktualisierung auf iOS-Version 17.0.3 einem Problem an, das dazu führen kann, dass das iPhone wärmer als erwartet arbeitet .

iPhone 15 Pro (Max): Weniger Wärme, gleiche Performance

Erste Tests im Hinblick auf die Wärmeentwicklung des iPhone 15 Pro bescheinigen dem Update auf iOS 17.0.3 ordentliche Erfolge.

Mithilfe einer Wärmebildkamera verglich Jason Hiner, seines Zeichens Chefredakteur des Portals ZDNet, die Temperaturen seines iPhone 15 Pro beim Ladevorgang.

Hiner verortete das Problem der Überhitzung zumindest in seinem Fall primär beim Aufladen des Smartphones mit dem im Lieferumfang erhaltenen 35-Watt-Charger. Hierbei wurde das iPhone 15 Pro bis zu 42 Grad Celsius warm.

Ähnlich wie beim Menschen ist das nicht gerade gesund - gewöhnliche Temperaturen bei früheren iPhones und Android-Handys orientierten sich zwischen laut Hiner zwischen 30 und 35 Grad Celsius beim Ladevorgang.

Die Installation der iOS-Version 17.0.3 scheint aber tatsächlich Abhilfe geschaffen zu haben, denn nach der Aktualisierung misst das iPhone 15 Pro hier nur noch maximal 34,3 Grad Celsius - deutlich besser und im regulären Rahmen also.

Zudem scheint das Update nicht zulasten der Performance zugehen; zumindest konnte Hiner keinerlei Einbußen in diesem Hinblick feststellen. Auch Benchmarks, die das Portal AppleInsider zur iOS-Version 17.0.3 durchgeführt hat, deuten auf höchstens vernachlässigbare Varianzen hin.

Jetzt seid ihr gefragt: Hattet ihr Wärmeprobleme bei eurem iPhone 15 Pro (Max) feststellen können? Hat das Update auf iOS 17.0.3. euch helfen können? Welche Probleme sollte Apple als Nächstes angehen? Lasst uns eure Erfahrungen in den Kommentaren da!