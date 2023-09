iOS 17 Release: Das Erscheinungsdatum könnte an diesem Tag sein

iOS 17 Release: Der Termin steht jetzt fest!

Das offizielle Release-Datum von iOS 17 ist noch nicht bekannt. Zwar ist es ziemlich sicher, dass die kommende iPhone 15-Serie mit iOS 17 ausgeliefert wird, auf der Keynote schweigte der Hersteller allerdings zum konkretem Datum.

Welche iPhones mit dem großen Update kompatibel sind, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Die Beta von iOS 17 ist bereits seit langer Zeit in vollem Gange. Seid ihr Tester dieser Version, werdet ihr vermutlich einen Tag vor dem offiziellen Release die RC-Version herunterladen können.

Wann erscheint iOS 17?

Das iPhone 15 wurde zusammen mit dem iPhone 15 Pro offiziell vorgestellt. Die Geräte sollen am Freitag, den 22. September in den Handel kommen. Die Vorbestellung startet bereits diesen Freitag, den 15. September.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird kurz vorher die neueste iOS-Version zum Download bereitstehen.

Wir halten Montag, den 18. September für den offiziellen Release von iOS 17 für sehr wahrscheinlich. Auch im letzten Jahr wurde der Montag als Release-Tag gewählt.

iOS 17 Download und Installation: So geht’s

Sobald das Update offiziell zum Download bereitsteht, geht wie folgt vor.

Öffnet die Einstellungen des iPhones. Wechselt ins Menü »Allgemein« und tippt anschließend auf »Softwareupdates«. Das iPhone sucht anschließend nach neuen Updates. Steht iOS 17 zum Download bereit, tippt auf »Herunterladen und installieren«. Sobald das Update heruntergeladen wurde, tipp auf »Jetzt installieren«.

Das iPhone wird nach der Installation einmal Neustarten, um die Installation abzuschließen. Anschließend könnt ihr euch unter anderem auf diese 27 neuen Features für das iPhone freuen:

Diese iPhones sind kompatibel

Jedes Jahr beschäftigt eine Frage die iPhone-Community: Welche iPhones erhalten das neue Update? Auch mit iOS 17 sortiert Apple aus und sowohl das iPhone X als auch die iPhone 8-Serie müssen auf das neuste Update verzichten.

Folgende iPhones werden das Update auf iOS 17 erhalten:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Gen und höher)

Was ist eure Meinung zur diesjährigen Apple Keynote? War etwas für euch dabei oder war die Präsentation eher ernüchternd. Freut ihr euch schon auf iOS 17 und habt fleißig an der Public Beta teilgenommen? Welche neuen Funktionen gehören für euch zu den Top 5? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!