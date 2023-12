iOS 17.2.1: Das neueste iPhone-Update solltet ihr jetzt herunterladen

Das neueste iPhone-Update steht bereits zum Download bereit. Apple empfiehlt diese Version zeitnah zu installieren. (Bild: prostoira777, kanyanat, your123 - Adobe Stock)

Der Smartphone-Hersteller aus Cupertino hat ein Sicherheitsupdate für seine iPhones veröffentlicht, das kritische Schwachstellen im System schließen soll.

Um welche Lücken es sich im Detail handelt, hat Apple noch nicht bekannt gegeben. iPhone-Besitzerinnen und -Besitzer sollten jedoch schnell handeln und das Update herunterladen.

iOS 17.2.1: Keine neuen Funktionen, Sicherheit geht vor

iOS 17.2.1 bringt keine neuen Funktionen oder sonstige Anpassungen auf die iPhones. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate.

In den Changelogs des Updates fasst sich Apple kurz: »Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen«. Außerdem empfiehlt der Hersteller allen Besitzerinnen und Besitzern eines iPhones das Update zeitnah zu installieren.

Ob sich darunter auch Schwachstellen befinden, die bereits aktiv ausgenutzt werden, ist noch unklar. Sollte es in den nächsten Tagen konkretere Informationen dazu geben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

So könnt ihr das Update auf iOS 17.2.1 herunterladen:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone Wechselt jetzt zu »Allgemein« und tippt anschließend auf »Softwareupdate«. Es öffnet sich ein neues Fenster und das iPhone sucht nach Updates. Sobald das Update für iOS 17.2.1 erscheint, tippt auf »Jetzt aktualisieren«.

iOS 17.2.1: So könnt ihr die neueste Version herunterladen.

Das Update ist nun für alle kompatiblen iPhones verfügbar. Die folgenden Modelle können auf die neueste Version aktualisieren:

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 und iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 und iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS und iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Generation und höher)

Das Sicherheitsupdate bringt zwar keine neuen Funktionen, aber man ist auf der sicheren Seite. Was haltet ihr bisher von iOS 17.2? Gibt es neue Funktionen, die ihr bereits in euren Alltag integriert habt oder ist für euch bislang nichts dabei? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch für zukünftige Versionen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare!