iOS 17.2 mit Journal-App veröffentlicht: Das sind die großen Neuerungen im iPhone-Update

iOS 17.2: Das neue iPhone-Update steht zum Download bereit. (Bild: sdx15, stock.adobe.com)

Das neueste iOS-Update steht ab sofort für alle kompatiblen iPhone-Modelle zum Download bereit. Wie gewohnt bringt das Update von Apple einige neue Funktionen, darunter eine komplett neue App: Journal.

Neben dem digitalen Tagebuch gibt es aber noch weitere Neuerungen, die sich als nützlich erweisen können. Wir beginnen wir mit den drei wichtigsten davon, gefolgt von allen weiteren Infos zum Update.

iOS 17.2: Die Journal-App

Nach Freeform hat Apple wieder eine neue App für das iPhone herausgebracht, die zweifellos das große Highlight des jüngsten Updates ist.

Was genau kann die Journal App? Im Grunde handelt es sich um ein digitales Tagebuch, in dem ihr eure Erlebnisse und Gedanken festhalten könnt. Laut dem Entwickler wird maschinelles Lernen verwendet, um personalisierte Vorschläge für euch zu erstellen.

Apples neue Journal-App ist Teil von iOS 17.2.

Diese Vorschläge können besondere Orte sein, die ihr besucht habt, oder Freunde, die ihr getroffen habt. Auch Bilder, Musik oder Workouts sollen genutzt werden, um zum Schreiben zu animieren.

Auf diese Weise will Apple Schreibblockaden lösen und die Menschen zum Schreiben über ihre Erlebnisse und zum Nachdenken darüber anregen.

Das Ziel: Das Wohlbefinden des Menschen steigern. Unseren ausführlichen Artikel zur Funktionsweise von Journal findet ihr unter dem folgenden Link, ein persönlicher Erfahrungsbericht ist ebenfalls bereits geplant.

iOS 17 Journal: Apples neue App möchte euch ein täglicher Begleiter sein - So soll sie funktionieren

iPhone 15 Pro: Spatial Video

Für das iPhone 15 Pro respektive iPhone 15 Pro Max gibt es mit iOS 17.2 eine neue Funktion: Spatial Video.

Damit könnt ihr 3D-Videos aufnehmen, die über das Vision-Pro-Headset abgespielt werden können, das 2024 auf den Markt kommen soll.

Zur Vorbereitung auf das Vision-Pro-Headset kommt mit iOS 17.2 eine neue Funktion für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Spatial Video kann in den Kameraeinstellungen des iPhones aktiviert werden. Unter dem Punkt »Formate« setzt ihr dazu ein Häkchen bei »Räumliches Video für Apple Vision Pro«.

Die 1080p-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde müssen im Querformat aufgenommen werden. Pro Minute wird der interne Speicher mit ca. 130 MByte belegt. Wenn ihr diese 3D-Videos auf eurem iPhone abspielt, werden sie als normale Videos angezeigt.

iOS 17.2: Qi2 für ältere iPhones

Auch für ältere iPhone-Modelle gibt es gute Nachrichten: Die iPhone-13- und iPhone-14-Serie werden den neuen Ladestandard Qi2 unterstützen. Bisher können das nur die neuesten iPhone-Modelle der 15er-Serie.

Mit Qi2 lassen sich die Apple-Smartphones mit bis zu 15 Watt laden, auch wenn die Ladegeräte keine MagSafe-Zertifizierung von Apple haben.

Apple hat aktiv an dem neuen Ladestandard mitgearbeitet, der voraussichtlich auch für Android-Smartphones kommen wird. Der bekannte MagSafe-Ring wird Bestandteil von Qi2.

Weitere Neuerungen unter iOS 17.2

Neben den großen Features gibt es viele (kleinere) Neuerungen im iPhone-Update, auf die wir jetzt eingehen.

iPhone 15 Pro: Action Button mit Translate-Funktion

In iOS 17.2 gesellt sich eine neue Funktion für den Action Button hinzu.

Der Action Button des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bekommt eine neue Funktion.

So könnt ihr die neue Aktionstaste mit dem Übersetzer belegen. Wählt ihr diese Funktion aus und haltet den Finger auf dem Action Button gedrückt, startet der Übersetzer und wartet auf eine Spracheingabe.

Der gesprochene Text wird in die zuletzt in der App gewählte Sprache übersetzt.

iPhone 15 Pro: Verbesserung für Telekamera

Apple hat auch an der Telekamera des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max geschraubt. So soll die Fokussiergeschwindigkeit beim Fotografieren von kleinen, weit entfernten Objekten verbessert worden sein.

iMessage Kontaktschlüsselverifikation

Mit iOS 17.2 wird diese seit 2022 angekündigte Sicherheitsfunktion für iMessage endlich integriert. Nach Angaben von Apple ist diese Funktion für Nutzer gedacht, die »außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind«, wie Journalisten oder Regierungsbeamte.

Die Funktion soll laut Apple zur Sicherstellung der Authentizität des Kommunikationspartners und zur Verhinderung der Weitergabe von Nachrichten an Dritte genutzt werden können.

Neue Wetter- und Uhren-Widgets

Auf dem iPhone gibt es neue Widgets für die Wetter- und die Uhr-Applikation.

Wetter : Es gibt jetzt neue Widgets »Details«, »Tagesvorhersage« und »Sonnenaufgang und -untergang«. Details enthält Informationen über Regenwahrscheinlichkeit, UV-Index, Wind und mehr, während das Widget für die Tagesvorhersage das Wetter für die nächsten Tage in kompakter Form anzeigt. Das letztgenannte Widget zeigt die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an.

: Es gibt jetzt neue Widgets »Details«, »Tagesvorhersage« und »Sonnenaufgang und -untergang«. Details enthält Informationen über Regenwahrscheinlichkeit, UV-Index, Wind und mehr, während das Widget für die Tagesvorhersage das Wetter für die nächsten Tage in kompakter Form anzeigt. Das letztgenannte Widget zeigt die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an. Uhr: Für den Start- und Sperrbildschirm gibt es nun ein neuen Uhrenstil als Widget.

Apple Music

Apple Music fasst nun alle als favorisiert markierten Lieblingssongs in einer eigenen Playlist namens »Lieblingstitel« zusammen. Diese Option kann in den Musik-Einstellungen deaktiviert werden. Dazu muss das Häkchen bei »Lieblingstitel hinzufügen« entfernt werden.

Außerdem bietet der Streaming-Dienst eine weitere Funktion für den Fokusfilter: »Musik«. Wenn man das Handy aus der Hand gibt und eine andere Person nach Musiktiteln sucht, wird der Algorithmus nicht beeinflusst und man bekommt plötzlich keine anderen Songempfehlungen mehr.

Kollaborative Playlists für Apple Music wurde wohl auf 2024 verschoben.

Die Funktion für kollaborative Playlists wird voraussichtlich auf 2024 verschoben. In früheren Beta-Versionen von iOS 17.2 war dieses Feature zunächst verfügbar, wies aber einige Bugs auf, weshalb (vermutlich) die Neuerung in einer späteren Beta-Version wieder entfernt wurde.

Mit dieser Funktion können mehrere Personen an einer gemeinsamen Playlist arbeiten.

Kleinere Neuerungen unter iOS 17.2

AirPlay : Für AirPlay kommt eine neue Funktion mit dem Namen »AirPlay Reciever«. Damit sollen Inhalte des Vision Pro-Headset auf das iPhone gestreamt werden können

: Für AirPlay kommt eine neue Funktion mit dem Namen »AirPlay Reciever«. Damit sollen Inhalte des Vision Pro-Headset auf das iPhone gestreamt werden können iMessage : In der Nachrichten-App von Apple könnt ihr per Tapback-Menü nun Sticker-Reaktionen verwenden.

: In der Nachrichten-App von Apple könnt ihr per Tapback-Menü nun Sticker-Reaktionen verwenden. Memoji : Apple hat weitere Optionen zur Bearbeitung von Memoji hinzugefügt, darunter Körper, Taille, Schultern und Arme.

: Apple hat weitere Optionen zur Bearbeitung von Memoji hinzugefügt, darunter Körper, Taille, Schultern und Arme. Sensible Inhalte : Apples System zur Erkennung sensibler Inhalte wird auf das Kontaktposter und die Sticker in der Nachrichten-App ausgeweitet.

: Apples System zur Erkennung sensibler Inhalte wird auf das Kontaktposter und die Sticker in der Nachrichten-App ausgeweitet. Kontaktposter : Die Schrift der Namen auf dem Kontakt-Poster können mit einer Regenbogenfarbe versehen werden.

: Die Schrift der Namen auf dem Kontakt-Poster können mit einer Regenbogenfarbe versehen werden. FaceTime : Wenn ihr an einem FaceTime-Gespräch teilnehmt, an dem auch einer der von euch blockierten Kontakte teilnimmt, werdet ihr vor dem Beitritt gewarnt.

: Wenn ihr an einem FaceTime-Gespräch teilnehmt, an dem auch einer der von euch blockierten Kontakte teilnimmt, werdet ihr vor dem Beitritt gewarnt. Bücher : Die Bücher-App erhält eine neue Animation beim Umblättern.

: Die Bücher-App erhält eine neue Animation beim Umblättern. Notfall-Mitteilungen : In den iPhone-Einstellungen gibt es unter »Benachrichtigungen« -> »Notfallmeldungen« eine neue Option, die den ungefähren Standort verwendet, »um die Aktualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Notfallmeldungen zu verbessern«.

: In den iPhone-Einstellungen gibt es unter »Benachrichtigungen« -> »Notfallmeldungen« eine neue Option, die den ungefähren Standort verwendet, »um die Aktualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Notfallmeldungen zu verbessern«. Wetter : Es werden nun Niederschläge für die nächsten zehn Tage angezeigt. Außerdem gibt es Informationen zu den Windbedingungen der nächsten 24 Stunden. Des Weiteren fügt Apple einen interaktiven Mondkalender hinzu.

: Es werden nun Niederschläge für die nächsten zehn Tage angezeigt. Außerdem gibt es Informationen zu den Windbedingungen der nächsten 24 Stunden. Des Weiteren fügt Apple einen interaktiven Mondkalender hinzu. Autofill für PDFs : Laut Apple wird eine verbesserte Autofill-Funktion für PDF-Dateien hinzugefügt. Damit können Felder in diesen Dateitypen mit Informationen aus der Kontakte-Anwendung gefüllt werden.

: Laut Apple wird eine verbesserte Autofill-Funktion für PDF-Dateien hinzugefügt. Damit können Felder in diesen Dateitypen mit Informationen aus der Kontakte-Anwendung gefüllt werden. Standard-Benachrichtigungston : Erstmals kann in den Einstellungen der Standard-Klingelton für alle Apps festgelegt werden. Bisher war es nicht möglich, den von den meisten Apps verwendeten Benachrichtigungston in den Einstellungen anzupassen.

: Erstmals kann in den Einstellungen der Standard-Klingelton für alle Apps festgelegt werden. Bisher war es nicht möglich, den von den meisten Apps verwendeten Benachrichtigungston in den Einstellungen anzupassen. AppleCare : Der Bereich für Apple Care in den Einstellungen wurde in »Apple Care & Garantie« umbenannt und enthält nun auch Informationen zu Geräten, die über Bluetooth verbunden sind (zum Beispiel Apple AirPods).

: Der Bereich für Apple Care in den Einstellungen wurde in »Apple Care & Garantie« umbenannt und enthält nun auch Informationen zu Geräten, die über Bluetooth verbunden sind (zum Beispiel Apple AirPods). ProRes-Aufnahme : Möchtet ihr mit dem iPhone 15 Pro ProRes-Videoaufnahmen direkt auf einem externen Datenträger speichern, erscheint ein Pop-up, wenn das USB-C-Kabel zu langsam für die Übertragung ist.

: Möchtet ihr mit dem iPhone 15 Pro ProRes-Videoaufnahmen direkt auf einem externen Datenträger speichern, erscheint ein Pop-up, wenn das USB-C-Kabel zu langsam für die Übertragung ist. Siri: Der Sprachassistent kann jetzt auf Gesundheitsdaten zugreifen. Siri kann außerdem unter iOS 17.2 Auskunft über die voraussichtliche Ankunftszeit geben.

iOS 17.2: Download und Installation.

Das Update auf iOS 17.2 steht für alle kompatiblen iPhones zum Download bereit. Folgende Apple-Smartphones erhalten demnach die neueste Version:

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

iPHone 13 und iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 und iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS und iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Generation und höher)

Wie könnt ihr iOS 17.2 installieren? Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone und wechselt zum Menü »Allgemein« und wählt anschließend den Punkt »Softwareupdate« aus. Anschließend erscheint das Update für die neueste Version. Tippt nun auf »Jetzt aktualisieren«.

Habt ihr iOS 17.2 schon auf eurem iPhone installiert? Welche Neuerungen gefallen euch am besten und welche Funktionen wünscht ihr euch für zukünftige iPhone-Updates? Was haltet ihr von der neuen App »Journal«? Werdet ihr in Zukunft eure Gedanken und Erlebnisse im digitalen Tagebuch festhalten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare!