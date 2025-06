iOS 26: Welche iPhones das größte Redesign seit 12 Jahren erhalten

iOS 26: Welche iPhones erhalten das große Update?

Nach dem Redesign von iOS 7 im Jahr 2013 traut sich Apple nun weitere Veränderungen für iOS 26 zu. Das nächste große Update bringt zahlreiche optische Anpassungen mit sich, die den Smartphones neues Leben einhauchen.

Die neue Designsprache ist überall erkennbar, sofern ihr eines der folgenden Geräte besitzt. Apple schmeißt nämlich drei iPhones aus der Support-Liste.

iOS 26: Welche iPhones kompatibel sind

Im Rahmen der WWDC hat Apple nun endlich verraten, welche iPhones voraussichtlich im September 2025 das Update auf iOS 26 erhalten:

iPhone 16 und iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 und iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 und iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (2. Generation oder später)

Die erst Beta-Version für iOS 26 startet bereits für die oben genannten Modelle.

Während drei iPhones das Update auf iOS 18 noch glücklicherweise erhalten haben, werden diese jetzt aus dem Software-Support entfernt.

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

So sieht iOS 26 auf den iPhones aus

Die neueste iOS-Version bringt neue App-Icons, zahlreiche überarbeitete Schaltflächen und Animationen. Apple setzt auf ein glasartiges Design mit transparenten Elementen. Von der optischen Überarbeitung profitieren nicht nur das System selbst und eigene Apps. Drittanbieter-Apps und Apple CarPlay wurden ebenfalls durch das neue Update optisch angepasst.

Kein iOS 19: Das nächste Update trägt den Namen iOS 26.

Apple nimmt zudem weitere spezielle Änderungen vor.

Kamera : Die Kamera-App ist nun in zwei Abschnitte unterteilt. Foto und Video. Die neue Ansicht schafft mehr Übersicht und ermöglicht eine bequemere Bedienung.

: Die Kamera-App ist nun in zwei Abschnitte unterteilt. Foto und Video. Die neue Ansicht schafft mehr Übersicht und ermöglicht eine bequemere Bedienung. Sperrbildschirm : Es gibt neue 3D-Effekte für den Sperrbildschirm. Auch die Fotos-App wird künftig von dieser Funktion profitieren.

: Es gibt neue 3D-Effekte für den Sperrbildschirm. Auch die Fotos-App wird künftig von dieser Funktion profitieren. Browser: Der Safari-Browser soll für ein noch »intensiveres« Erlebnis sorgen. Die Tab-Leiste ist ebenfalls transparent und trägt zu einem randlosen Design bei.

Was haltet ihr von Apples neuem Ansatz für iOS 26? Findet ihr die vielen Änderungen sinnvoll und spannend oder eher langweilig? Werdet ihr schnellstmöglich an der Beta teilnehmen oder euch lieber gedulden, bis das große Update final erscheint? Was wünscht ihr euch von zukünftigen iPhone-Updates? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!