Apple soll Sideloading für iOS bereits in wenigen Wochen einführen

Sideloading könnte bereits im März auf das iPhone kommen. (Bild: AlexGo)

Sideloading bezeichnet vereinfacht ausgedrückt die Möglichkeit, Apps von Drittanbietern außerhalb des App Stores von Apple herunterzuladen und zu installieren.

Einem aktuellen Bericht des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zufolge soll diese neue Funktion sehr bald in den iPhones integriert werden (via 9to5Mac).

Ein Tech-Riese aus Redmond hat außerdem bereits Interesse bekundet:

Microsoft hat offenbar große Pläne fürs iPhone und könnte einen eigenen App-Store veröffentlichen

Kommt Sideloading schon im März 2024?

Was ist passiert? Mark Gurman schreibt in seinem Newsletter, dass Sideloading in einigen Wochen, genauer gesagt im März, im Rahmen eines iPhone- und iPad-Updates eingeführt wird, allerdings nur für Europa.

Für den Rest der Welt wird es eine zusätzliche Version im App Store geben.

Zeitlich könnte Sideloading mit dem Update auf iOS 17.4 bzw. iPadOS 17.4 veröffentlicht werden, falls die Implementierung tatsächlich bis dahin abgeschlossen ist. Denkbar wäre auch die Integration in spätere Updates der entsprechenden iPhone-Version.

Das große Ganze: Apple muss sich der EU-Gesetzgebung beugen und den Digital Market Act (kurz DMA) einhalten, das hat der Technologiekonzern offiziell bestätigt. Der DMA verpflichtet Apple, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Apps auch außerhalb des hauseigenen App Stores zu vertreiben.

Dazu gehört auch die Möglichkeit, externe Bezahlplattformen für In-App-Käufe zu nutzen.

Was bedeutet das für euch? Grundsätzlich ändert sich für euch nicht unbedingt etwas. Der App Store funktioniert weiterhin und ihr könnt ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wie bisher nutzen.

Sollte Sideloading tatsächlich kommen, stehen euch lediglich weitere Möglichkeiten zur Verfügung, Apps auf das iPhone zu laden und In-App-Käufe abzuwickeln.

Wie genau Apple diese Funktion in das Betriebssystem von iPhone und iPad integrieren wird, ist noch unklar. Der Bloomberg-Journalist geht davon aus, dass Apple seine Strategie bald bekannt geben wird.

Weitere Länder ziehen nach

Wie die Website 9to5Mac schreibt, ziehen wohl Länder wie Japan und die USA nach und bereiten eigene Kartellgesetze vor, um Sideloading in iOS zu ermöglichen.

Apple wird daher vermutlich gezwungen sein, diese Funktion auch in anderen Ländern anzubieten.

Kommt Sideloading früher als gedacht? Was denkt ihr? Findet ihr diesen Schritt absolut richtig, oder ist es eurer Meinung nach der falsche Weg? Werdet ihr - je nachdem, wie diese Funktion integriert wird - sie nutzen oder bleibt für euch alles beim Alten? Welche Änderungen wünscht ihr euch darüber hinaus für iPhone und iPad? Schreibt das gerne unten in die Kommentare!