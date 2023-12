iPhone: Auf dem Handy könnte es bald mehr App-Stores geben und Microsoft hat offenbar schon Pläne

Ein eigener Microsoft-App-Store für Spiele könnte für iOS kommen. (Bild: Diego, stock.adobe.com)

Das sogenannte »Sideloading« in Bezug auf das iPhone steht bereits seit langer Zeit auf Apples Schreibtischen. Im September wurde bekannt, dass der Technologiegigant sein Smartphone-Betriebssystem aufgrund des Digital Market Act (kurz DMA) öffnen muss.

Dies könnte es den Besitzern bald ermöglichen, Software aus anderen Quellen als dem offiziellen App Store zu installieren.

Laut Bloomberg ist Microsoft sehr daran interessiert, einen eigenen App Store auf iOS zu veröffentlichen.

Microsoft: Eigener App Store für Spiele

Was ist passiert? Wie 9to5Mac schreibt, geht aus dem oben verlinkten Bloomberg-Bericht hervor, dass Microsoft einen eigenen App-Store für Spiele für das iPhone-Betriebssystem plant.

»Laut Phil Spencer, dem Leiter der Xbox-Videospielabteilung des Unternehmens, spricht Microsoft Corp. mit Partnern, um einen mobilen Gaming-Store zu lancieren, der es mit der dominanten Position von Apple Inc. und Google in diesem Geschäft aufnehmen soll. Es ist ein wichtiger Teil unserer Strategie und etwas, woran wir heute aktiv arbeiten, nicht nur alleine, sondern auch im Gespräch mit anderen Partnern, die auch gerne mehr Auswahlmöglichkeiten hätten, wie sie auf dem Handy Geld verdienen können«

Dies soll bereits 2024 der Fall sein. Ein konkretes Datum für einen möglichen Start des Microsoft-App-Store wurde jedoch nicht genannt.

Das große Ganze: Der am 1. November 2022 in Kraft getretene Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union verpflichtet sogenannte Gatekeeper-Unternehmen dazu, ihre Dienste und Plattformen für andere Unternehmen und Entwickler zu öffnen.

Apple wird vom DMA stark betroffen sein und möglicherweise große Änderungen am App Store, an iMessage, FaceTime, Siri und anderen Diensten vornehmen müssen. Wie diese Änderungen genau aussehen, steht noch in den Sternen.

Allerdings wird Apple den Entwicklern voraussichtlich erlauben müssen, externe Zahlungsplattformen für den Verkauf ihrer Apps und In-App-Käufe anzubieten - zumindest (vorerst) in Europa.

Um die DMA-Anforderungen vollständig zu erfüllen, scheint es jedoch wahrscheinlicher, dass Apple App-Stores von Drittanbietern unterstützen wird.

Microsoft App-Store auf iOS: Was würde sich ändern?

Der App Store wird mit ziemlicher Sicherheit genauso funktionieren wie bisher. Für die meisten wird sich also zunächst nicht viel ändern.

Sollte Microsoft jedoch einen eigenen App Store starten, könnte man die entsprechende App über den App Store von Apple herunterladen und in Zukunft entscheiden, in welchem digitalen Store man die Software oder das Spiel kauft.

Der Preis kann dabei je nach Spiel oder App variieren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Drittanbieter den Entwicklern niedrigere Gebühren anbieten, um ihre Apps auf die Plattform zu bringen. Diese Entwicklung könnte wiederum uns Käufern zugute kommen, wenn die Entwickler einen Teil dieser Einsparungen weitergeben.

Bislang verlangt Apple zwischen 15 und 30 Prozent Gebühren für den Verkauf einer App oder In-Game-Zahlungen.

Was haltet ihr von Microsofts vermeintlichen Plänen, einen eigenen App-Store für Apples Smartphone-Betriebssystem zu veröffentlichen, vor allem für Spiele? Welche Videospiele sollte der Tech-Riese auf diesem Weg unbedingt für das iPhone verfügbar machen? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne unten in die Kommentare!