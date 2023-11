In iOS 17 verstecken sich erste Hinweise auf drastische Designänderungen für iOS 18

In iOS 17 glauben Fans Hinweise auf geplante Designänderungen gefunden zu haben, die das Aussehen des Betriebssystems drastisch ändern könnten. (Bild: Apple)

iOS 17 lieferte viele neue Funktionen und Features, die Apple auch groß beworben hat, wie zum Beispiel der neue Standby-Modus oder Kontaktposter.

Nun haben Fans eine weitere Entdeckungen im neuen iPhone-Betriebssystem gemacht, die kein neues Feature darstellen, sondern eher Teaser für zukünftige Entwicklungen sein könnten.

iOS trifft auf visionOS

Es geht hier vor allem um das Aussehen von iOS. Einige der Bedienelemente in iOS 17 sehen kurioserweise etwas fehl am Platz aus und sprechen eine ganz andere Designsprache, wie man sie von iOS nicht gewohnt ist.

Gerade diese vier Screenshots stechen besonders hervor. (Bild: @app_settings über X)

Besonders die Anzeigen für Software-Update, iMessage-Apps, Action-Button und Double-Tap-Konfiguration für die Apple Watch fallen auf.

Die Konfigurationsseiten des Action-Buttons und der Double-Tap-Geste werden in einer großen und interaktiven Vollbildansicht angezeigt und die Symbole der iMessage-Apps sind rund und erinnern an das Design von visionOS - dem Betriebssystem der kommenden Apple Vision Pro.

Wie das aussieht, könnt ihr hier sehen:

Erste Apple-Fans vermuten, dass das Unternehmen plant, mit dem Release der Vision Pro, die Designsprache zu vereinen, weshalb iOS 18 ein drastisches Makeover erfahren könnte.

Diese Screenshots aus iOS 17 könnten erste Hinweise darauf sein, wie das nächste OS für iPhones also aussehen könnte.

iOS hat in den letzten 10 Jahren sein Design gefestigt und definiert. Eventuell wird es nun Zeit für einen Refresh und der Release einer neuen Gerätekategorie, die sich nahtlos in das Apple-Ökosystem integrieren soll - die Apple Vision Pro - könnte Anlass genug dafür sein.

Ob diese »Hinweise« wirklich auf ein neues Design hindeuten, werden wir im Laufe des nächsten Jahres erfahren.

Was haltet ihr von diesen Vermutungen? Glaubt ihr, dass Apple mit diesen neuen Designänderungen in iOS 17 Hinweise auf eine drastische Designänderung in iOS 18 geben? Oder wird hier zu viel hineininterpretiert und das hat gar nicht so viel zu bedeuten? Und zu guter Letzt: Wie würdet ihr das finden, wenn iOS ein visuelles Makeover bekommen würde, das sich an visionOS orientiert? Schreibt es uns in die Kommentare!