iOS 17: Apple bringt wohl die nächste große iPhone-App

Apple integriert unter iOS 17 womöglich eine neue Health-App.

Das nächste Update auf iOS 17 wird anscheinend ähnlich umfangreich wie iOS 15 ausfallen und soll vor allem diverse Verbesserungen von Apples Standard-Apps. Immer mehr Hinweise deuten darauf hin. Mark Gurman sprach in seinem Newsletter außerdem von den »am meisten gewünschten Funktionen«.

Jetzt tauchen Hinweise darauf auf, dass mit iOS 17 die nächste große App in das iPhone-Betriebssystem integriert wird. Mit iOS 16.2 wurde nach langer Durststrecke die neue und vielfältige App Freeform veröffentlicht, mit der sich unter anderem Notizen, Skripte und Zeichnungen festhalten lassen.

iOS 17 - Tagebuch-App soll kommen

Laut eines Berichts von The Wall Street Journal (via MacRumors) arbeitet Apple an einer neuen App, womöglich für das kommende iPhone-Update.

Konkret hat es sich um eine Tagebuch-App, die anderen Anwendungen wie Day One Konkurrenz machen soll. Das digitale Tagebuch soll den Benutzern dabei helfen, das tägliche Leben im Blick zu behalten und zu reflektieren.

Das Besondere: Die App soll tief in iOS verwurzelt werden und etwa auf Kontakte, Orte und andere Daten zugreifen können. So sollen Nutzer etwa Vorschläge über mögliche Themen erhalten, über die sie im Tagebuch schreiben können - zum Beispiel anhand der sportlichen Aktivitäten oder der getroffenen Personen. Diese Vorschläge bleiben vier Wochen im System, bis diese dann verschwinden.

Laut des Berichts wird die Anwendung von Apple mehr Benutzerdaten sammeln können als Drittanbieter-Apps wie das oben genannte Day One. Es steht wohl der Zugriff auf Telefondaten und Textnachrichten im Raum.

Daher erhalten der Datenschutz und die Sicherheit seitens Apple eine besonders hohe Gewichtung in Bezug auf das Tagebuch.

Die neue App soll Teil von Apple Health werden und einen positiven Einfluss auf die Gesundheit des Menschen ausüben. Für Apple soll es demnach mehr ein Tool für eine bessere mentale Gesundheit als ein reines Tagebuch sein.

Das nachfolgende Bild des Twitter-Users Parker Ortolani zeigt, wie diese App aussehen könnte:

So könnte die Journal-App unter iOS 17 aussehen. (Konzeptbild: Parker Ortolani)

Wann die App tatsächlich veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die bisherigen Hinweise gehen allerdings davon aus, dass die Vorstellung zur WWDC 2023 folgt, bevor die Anwendung in iOS 17 integriert wird.

Weitere Verbesserungen unter iOS 17

Apple plant mit iOS 17 weitere Optimierungen der eigenen Apps. Demnach soll das Wo Ist? -Netzwerk weitere Verbesserungen und womöglich neue Funktionen erhalten.

Ebenfalls plant Apple, die Wallet-App zu überarbeiten. Auf welche Verbesserungen wir uns freuen dürfen, bleibt leider noch abzuwarten.

Bloomberg Journalist Mark Gurman ist sich außerdem sicher, dass Apple Sideloading - also das Laden von Apps über Drittanbieter - in iOS 17 implementieren wird, um den Digital Markets Act der EU einzuhalten. Allerdings ausschließlich in Europa.

Abgesehen vom iPhone soll auch die Apple Watch mit watchOS 10 ein großes Update erhalten. Unter anderem soll der Homescreen überarbeitet werden, um die Bedienung der Uhr zu vereinfachen.

Nach der Freeform-App aus iOS 16 und iPadOS 16 steht die nächste hauseigene App in den Startlöchern. Nutzt ihr bereits ein (digitales) Tagebuch um euer tägliches Leben im Blick zu behalten und zu reflektieren? Welche App könnt ihr dazu weiterempfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!