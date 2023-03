iOS 17 - Alle Infos zu Features, Gerüchten und News

In den nächsten Monaten wird Apple das nächste große Update für iOS bekannt geben: iOS 17.

In der Regel können wir die Ankündigung zum WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) erwarten, die für gewöhnlich immer im Juni stattfindet. Die richtige Veröffentlichung dürfte mit dem Release des iPhone 15 verbunden sein, das für September erwartet wird.

Wir haben in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen für euch zusammengefasst und werden diesen auf dem neuesten Stand halten, wenn es neue Informationen gibt. Also: Schaut gerne regelmäßig vorbei!

Apple-Experte sagt: Wenige Änderungen!

Mark Gurman von Bloomberg, der sich in der Vergangenheit als eine sehr zuverlässige Quelle erwiesen hat, geht davon aus, dass es dieses Jahr eher weniger neue Features für iOS geben wird.

Die Zukunft gehört dem Mixed-Reality-Headset? Gurman mutmaßt, dass Apple mehr Ressourcen in die Entwicklung von deren Mixed-Reality-Headset und dessen Betriebssystem stecken wird. Dadurch wird iOS 17 weitaus weniger signifikante Neuerungen enthalten, als das bei iOS 16 der Fall war.

Man kann davon ausgehen, dass vor allem hauseigene Apps überarbeitet werden, wie zum Beispiel Apple Music und Messages.

Unterstützung für das neue Mixed Reality Headset

(Bild: vrx.vr-expert)

Das autonome Headset: Natürlich muss iOS ein Update erhalten, um das neue Headset unterstützen zu können. Ersten Informationen zufolge soll das Headset autonom funktionieren, also auch ohne iPhone. Zudem soll es einen eigenen App-Store erhalten. Jedoch wird es sicherlich auch irgendwie mit Apples Smartphones interagieren können.

Next-Gen CarPlay

(Bild: Apple)

Letztes Jahr hat Apple angekündigt, CarPlay noch tiefer in Fahrzeuge zu integrieren, indem es auf allen Bildschirmen des Autos angezeigt wird (zum Beispiel auf dem Armaturenbrett).

Außerdem sollen mehr Funktionen des Autos über iOS steuerbar werden, wie zum Beispiel Temperatur oder Radio. Die ersten Autos mit Unterstützung für Next-Gen CarPlay werden für Ende des Jahres erwartet. Also können wir davon ausgehen, dass iOS 17 die Kompatibilität dafür liefern wird.

Sideloading und Drittanbieter-App Stores

Hierbei handelt es sich eher um kein Feature, das Apple bewerben wird. Warum? Weil Apple aufgrund europäischer Gesetze dazu verpflichtet ist, ab 2024 alternative App Stores und Sideloading zu erlauben. Gemeint ist damit: das Herunterladen von Apps aus anderen Quellen. Die Unterstützung dafür sollte also mit iOS 17 kommen.

Drittanbieter-Browser ohne WebKit

Aktuell müssen alle Browser in iOS Apples eigenes WebKit verwenden, was sie mehr oder weniger zu Safari-Klonen macht. Auch hier machen europäische Gesetze den Kaliforniern einen Strich durch die Rechnung und erlauben dies zukünftig nicht mehr - zumindest in Europa.

Es bleibt also abzuwarten, ob Apple eine globale Anpassung ihrer Richtlinien durchführen wird oder nur die europäische Version von iOS 17 alternative Browser ohne Webkit zulassen wird.

Entwickler-Beta nur noch für registrierte Geräte mit Apple-ID

Apple will künftig verhindern, dass Nutzerinnen und Nutzer ohne Entwickler-Account (über das Teilen von Profilen Zugang) zu Entwickler-Betas bekommen. Um also an weiteren Betas teilnehmen zu können, ist ein Entwicklerkonto notwendig.

Dieses muss mit derselben Apple-ID verbunden sein, die bei der Anmeldung für das Apple Developer Programm verwendet wurde.

SiriGPT für iOS 17?

Viele sehen Apples Sprachassistenten in Schwierigkeiten, seit ChatGPT veröffentlicht wurde. Daher wird schon reichlich im Netz darüber spekuliert, dass Apple Siri heimlich auf das Level von aktuellen Chatbot-KIs bringen will.

Bisher existieren dazu keinerlei konkrete Informationen, aber es ist durchaus ein denkbarer Schritt, den Apple gehen könnte.

Release von iOS 17

Die Ankündigung wird im Juni zum WWDC erwartet, respektive die Veröffentlichung im September - mitsamt der iPhone 15-Reihe.

Welche Features wünscht ihr euch für iOS 17? Und was haltet ihr von dem Gerücht, dass Apple Siri auf das Level von ChatGPT bringen möchte? Und überhaupt: Werdet ihr ganz wuschig bei dem bloßen Gedanken an Apple? Schreibt es uns in die Kommentare!