Apple will das iPad mit dem »größten iPad-OS-Release aller Zeiten« gehörig umkrempeln: Das sind alle Neuerung für das iPad

Apple hat gestern iPadOS 26 vorgestellt, welches ab Herbst ausgeliefert wird. (Quelle: Apple)

Gestern hat Apple auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 offiziell bestätigt, was durch Leaks schon länger bekannt war. Die nächste Version des iPadOS macht einen Sprung auf Version 26.

Damit einher geht, der laut Apple, »größte iPadOS Release aller Zeiten«. Im Folgenden stellen wir euch die wichtigsten Neuerungen vor, die Apple gestern angekündigt hat.

Ein neues Design

Mit iPadOS 26 halten Transparenzeffekte Einzug. (Quelle: Apple)

Mit iPadOS 26 hält ein neues Design Einzug, welches Apple Liquid Glass nennt. Hauptmerkmale sind Transparenzeffekte und Reflexionen der Umgebung.

Apple gibt an, dass sich das neue Design dynamisch anpasst, sodass der Fokus mehr Inhalte gelegt wird, die Nutzern »am wichtigsten sind«.

So könnt ihr den Homescreen mit neuen App-Symbolen personalisieren. Viele Apps, darunter Apple TV, Apple Music und Apple Mail, bieten angepasste Steuerelemente und eine aktualisierte Navigation.

Verbessertes Fenstermanagement

Die neue Exposé-Funktion zeigt geöffnete Fenster nebeneinander an. (Quelle: Apple)

Apple verbessert das Arbeiten mit Fenstern unter iPadOS 26 dramatisch. So könnt ihr Fenster jetzt frei platzieren und in der Größe anpassen.

Laut Apple ist die Fensteranordnung speziell für das iPad optimiert worden. Ihr könnt durch einfaches Streichen Fenster anordnen und auf die gewohnten Optionen zum Schließen, Minimieren und Anpassen zugreifen.

Per Exposé-Feature lassen sich alle Fenster übersichtlich anzeigen, was den Wechsel vereinfachen soll. Auch die Gruppierung von Fenster soll in Zusammenarbeit mit Stage Manager einwandfrei funktionieren.

Streicht ihr auf dem Bildschirm von oben nach unten, wird ein Menü angezeigt, welches schnellen Zugriff auf Befehle und Funktionen wie die Suche bietet.

Alle Funktionen sind zudem auch verfügbar, wenn ihr das iPad an einen externen Monitor anschließt.

Apple Intelligence: Live Übersetzung und mehr

Kurzbefehle unterstützen jetzt neue intelligente Aktionen. (Quelle: Apple)

Mit der neuen Version des Systems verbessert Apple auch die künstliche Intelligenz. Mit Live Übersetzung hält ein Feature Einzug, welches euch erlauben soll, in den Apps Telefon, FaceTime und Nachrichten »in anderen Sprachen zu kommunizieren«.

So werden Nachrichten automatisch in eure bevorzugte Sprache übersetzt. In FaceTime gibt es die Möglichkeit, übersetzte Untertitel anzuzeigen, während in Telefonaten die Übersetzung während des Gesprächs vorgelesen wird.

Apple unterstützt hierbei die folgenden Sprachen:

Live Übersetzung in Nachrichten: Deutsch, Chinesisch (Vereinfacht), Englisch (USA, Großbritannien), Französisch (Frankreich), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien).

Live Übersetzung in Telefon und FaceTime (nur Einzelgespräche): Englisch (USA, Großbritannien), Französisch (Frankreich), Deutsch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien) verfügbar.

Auch andere KI-Funktionen, wie das Erstellen von Genmojis oder die Integration von ChatGPT kommen laut Apple mit Verbesserungen. Die Kurzbefehle-App unterstützt jetzt weitere Aktionen und ist laut Apple leistungsstärker.

Ob und wann einige der KI-Funktionen nach Deutschland kommen, ist noch nicht bekannt.

Verbessertes Arbeiten mit Dateien dank neuer Ansicht Quelle: Apple

Das neue iPadOS 26 bietet neue Optionen, Dateien zu verwalten, zu öffnen, und zu bearbeiten.

Eine verbesserte Listenansicht mit anpassbaren Spalten und Ordnern, die man einklappen kann, soll für mehr Übersicht sorgen. Zur besseren Erkennung können Ordner mit Farben, Symbolen oder Emojis gekennzeichnet werden und für den Schnellzugriff direkt in das Dock gezogen werden.

Auch das Festlegen einer bestimmten App zum Öffnen von Dateien wird Einzug halten.

Ebenfalls neu ist eine neue Vorschau-App, die euch ermöglicht PDFs und Bilder anzuzeigen, zu bearbeiten und zu kommentieren.

Weitere Neuerungen von iPadOS 26 in der Übersicht

Apple nennt eine ganze Reihe von weiteren Neuerungen. Hier ist die Übersicht der wichtigste Neuerungen:

Kontrolle über rechenintensive Anwendungen.

Verbesserte Kontrolle über Audioeingaben.

Aufgenommenes Audio soll mithilfe von Stimmisolation klarer und deutlicher sein.

Local Capture erlaubt die Aufnahme von Videokonferenzen direkt auf dem iPad.

Mit Journal hält eine neue App Einzug, die für Berichte und als Tagebuch angedacht ist. Für unseren Redakteur Patrick Schneider ist es ein Hauptgrund, sich auf die neue Version von iPadOS zu freuen.

In die Nachrichten-App ziehen personalisierte Hintergründe ein.

Die Telefon-App wird verfügbar sein und Funktionen wie Hold Assist oder Anruffilter unterstützen.

Die folgenden iPads erhalten das große Update auf iPadOS 26:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 Zoll (ab 3. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (ab 1. Generation)

iPad Air (M2 und neuer)

iPad Air (ab 3. Generation)

iPad (A16)

iPad (ab 8. Generation)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (ab 5. Generation)

Die öffentliche Beta wird nächsten Monat starten. Ab Herbst wird dann die finale Version von iPadOS 26 ausgeliefert.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Ist etwas dabei, auf das ihr schon lange gewartet habt oder auf das ihr euch sehr freut? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.