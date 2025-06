Apple WWDC 2025: Alle Highlights von iOS 26, watchOS 26, macOS 26 und Co. im Schnelldurchlauf

Zwei Stunden Apple-Keynote liegen hinter uns - was hat die WWDC 2025 alles an Neuerungen angekündigt?

Die WWDC 2025 liegt hinter uns: Auf der Worldwide Developer Conference hat Apple erneut einen Ausblick auf neue Software und Betriebssysteme gegeben.

Falls ihr die Keynote verpasst habt und keine Lust habt, euch die rund zweistündige Präsentation von vorn anzusehen, seid ihr jetzt an der richtigen Stelle - hier ist der Überblick über alle wichtigen Ankündigungen der WWDC 2025.

Wesentlich zielgerichteter wirkt da die Ankündigung der neuen Designsprache. Nicht weniger als die größte Änderung seit iOS 7, vielleicht sogar darüber hinaus, soll es werden. Dafür ändert Apple, wie zuvor gemutmaßt, den Namen: Statt iOS 19 wartet iOS 26 in diesem Jahr auf euch.

Die Versionsnummer gilt auch für alle anderen Apple-Betriebssysteme, etwa macOS 26 oder visionOS 26.

Nicht nur die Versionsnummer soll nun über alle Apple-Geräte hinweg übereinstimmen - auch die Benutzeroberfläche selbst soll nun enger zusammenrücken.

An prominenter Stelle dieser Designänderung steht »Liquid Glass«, das in »Echtzeit auf eure Inhalte antworten soll«. Symbole erhalten eine größere Rundung, zudem ändern sich Bereiche je nach Anwendung dynamisch und automatisch.

»Liquid Glass« ist die neue iOS-Designsprache.

iOS 26: Die Neuerungen liegen im Detail

iOS 26 selbst erhält ebenfalls vereinzelte Änderungen. Unter anderem wird das Interface der Kamera-App angepasst; die neue Menüführung sieht vergleichsweise dezent aus und orientiert sich natürlich an der erwähnten »Liquid Glass«-Ästhetik.

Ebenfalls neu: Der Homescreen, der noch responsiver als zuvor arbeiten soll und sich automatisch an die im vergangenen Jahr eingeführten Icon-Arten anpassen lässt. Selbiges gilt für eure gewählten Schriftarten.

Der spekulierten Überarbeitung der Gaming-App für iOS 26 ließ Apple nur einen kurzen Abschnitt: Die schlicht »Games« genannte Anwendung ersetzt das Game Center und teilt die Spiele in einen »Apple Arcade«- und »App Store«-Bereich auf. Eure Controller (etwa von der PlayStation) sind nun ebenfalls mit dem iPhone kompatibel; dazu gesellt sich eine neue »Challenge«-Funktion für Multiplayer-Duelle.

Mehr zum Thema iOS 26: Alle Neuerungen, die für das iPhone noch 2025 kommen werden von Jusuf Hatic

iPadOS und watchOS: Neues Fenstersystem und mehr Fitness

Natürlich erhält das gesamte Ökosystem ebenfalls eine Aktualisierung. Für das Tablet soll iPadOS 26 nicht weniger als »der größte iPad-Release aller Zeiten« sein. Natürlich ist das oben erwähnte Liquid-Glass-Schema Teil dieser Ankündigungen, doch auch darüber hinaus will Apple viele oft gewünschte Features an Bord bringen.

Dazu zählt ein neues Fenstersystem, das sich optisch stark am macOS-Konzept orientiert. So könnt ihr eure offenen Programme nahtlos verschieben, minimieren und die jeweiligen Größen ändern. Ebenso lassen sich die Fenster jetzt in verschiedenen Formaten am Bildschirmrand andocken.

Für die Programme gibt es eine überarbeitete Menüleiste, die Entwickler an die Bedürfnisse der jeweiligen App anpassen können. Hier findet ihr den gewohnten Schnellzugriff auf alle wichtigen Features.

Für die Produktivität gesellen sich in iPadOS 26 neue Optionen zur Verwaltung eurer Dateien hinzu. Apple verspricht eine »stark verbesserte Ordnerübersicht« mitsamt Individualisierung, mit der ihr schneller und intuitiver alle notwendigen Dateien ansehen und bearbeiten könnt. Zudem kann der Apple Pencil nun PDFs und Bilder mittels der »Preview«-App schnell editieren.

WatchOS 26 konzentriert sich als Smartwatch indes primär auf neue Fitnessfunktionen. Neben der optisch überarbeiteten »Workout-«-App - Herstellerangaben eine der beliebtesten Anwendungen für die Uhr - bedeutet das hauptsächlich neue KI-Funktionen. Bei diesen ist allerdings unklar, ob und wann sie es in den europäischen Raum schaffen.

Definitiv dabei ist hingegen eine neue Gestensteuerung für eure Benachrichtigungen auf der Apple Watch, die ihr mit einer kurzen Bewegung des Handgelenks entfernen könnt.

macOS 26: »Tahoe« mit überarbeitetem Spotlight und neuer Spiele-App

Den Abschluss bildet macOS 26 »Tahoe«, das eine frische Telefon-App erhält. So könnt ihr auf einem verbundenen iPhone eingehende Anrufe direkt auf eurem Mac annehmen; die eingangs erwähnten »Call Screening«- und »Hold Assist«-Features sowie die Liveübersetzung sind ebenfalls mit an Bord.

Neben dem iPhone liegt auch auf dem Mac eine neue Games-App vor, die als dedizierte Zentrale für all eure Spiele dienen soll. Ein zugehöriges Overlay soll euch hier den Zugriff auf Systemeinstellungen vereinfachen. Zudem kündigt Apple einige neue Spiele für Mac an - darunter Cyberpunk 2077, Lies of P oder Inzoi.

Die neue Games-App startet mit macOS 26 und will insbesondere an der Übersicht schrauben.

Das wohl größte Update erhält allerdings die Spotlight-Suche, die eure Anfragen intelligenter denn je auflisten soll. Hier kommen auch neue Filter zum Einsatz, mit denen ihr eure Suchen verfeinern könnt. Zudem könnt ihr grundlegende Tasks wie das Versenden von E-Mails oder das Abspielen eines Podcasts direkt über Spotlight starten.