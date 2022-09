iPhone 14 Pro: Neuer Leak zeigt offenbar finale neue Notch mit cleverer Funktion

Wie die Webseite 9to5Mac berichtet, könnte Apple die sogenannte Pile-Hole -Kamera optisch mit den kommenden Pro-Modellen der iPhone-14-Reihe weiter anpassen. Sie befindet sich am Frontdisplay des iPhones und soll die bisherige Notch ersetzen.

Abgesehen vom Schönheitsfaktor macht sich Apple anscheinend Gedanken über die sinnvolle Verwendung des Übergangs. Der tote Raum soll demnach für Hinweise verwendet werden, etwa im Bereich Datenschutz.

Dies könnte die Indikatoren für Kamera und Mikrofon betreffen. Sie leuchten jeweils Grün beziehungsweise Orange auf, wenn eine App Zugriff erlangt. Ermöglicht werden diese Verbesserungen auch über die Software, sprich iOS 16.

Das soll die neue Aussparung für Face-ID sein

Wie eingangs erwähnt, möchte 9to5Mac von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben, dass der Übergang der Pille zur Loch-Aussparung via Software verdunkelt wird. Damit möchte Apple die Illusion erzeugen, dass es sich um einen breiten Ausschnitt handelt, wie Mark Gurman auf Twitter bekannt gibt.

Dieser gewonnene Platz soll nicht nur zur Optik der Face-ID-Kamera beitragen. Verwendet ihr die Kamera (grün) oder das Mikrofon (orange), zeigt euch das iPhone dies mit entsprechenden Punkten auf, was bereits von den vorhandenen iPhone-Modellen bekannt ist.

Nutzt ihr allerdings Kamera samt Mikrofon, wird euch bisher nur der grüne Punkt angezeigt. Ähnlich wie beim Mac soll das neue Design beide Hinweise gleichzeitig abbilden. Diese Anzeige wird auf die Mitte verschoben, um für euch deutlicher sichtbar zu werden.

Apple plant angeblich die Möglichkeit, auf diesem Bereich zwischen den Ausschnitten tippen zu können. Damit werden euch Informationen über die Verwendung von Apps auf die Kamera und das Mikrofon angezeigt. Möglicherweise erhaltet ihr auch Hinweise darüber, welche Anwendungen zuvor darauf zugegriffen haben.

Kamera-App soll ebenfalls profitieren

Mit dem neuen Design der Frontkamera wird allgemein mehr Platz auf dem iPhone geschaffen. Auch die Kamera-App soll davon profitieren. Demnach rücken Funktionen wie die Blitztaste oder der Live-Foto-Tracker in den oberen Bildschirm der App direkt unter der Face-ID-Kamera. Dadurch soll die App deutlich an Platz für die Ansicht gewinnen.

Bisher hat Apple derartige Optimierungen wohl nur am iPhone 14 Pro getestet. Insgesamt erwarten euch also auch Software-Optimierungen statt rein äußerlicher Verbesserungen, wenn es denn auch wirklich so kommt. Gerade die neue Gestaltung der Kamera sei noch nicht final abgeschlossen, so der Leaker gegenüber 9to5Mac.

Was haltet ihr von der Frontkamera? Gefällt euch sogar die Notch noch besser oder seid ihr froh, dass Apple möglicherweise endlich das Display etwas aufräumt? Schreibt uns eure Meinung!