Deutlicher Preisanstieg: Das iPhone 15 soll massiv teurer werden - Was ist dran?

Gerüchte, dass die neuen Flaggschiff-Smartphones von Apple teurer werden sollen, kochen schon eine Weile hoch. Nun spuckt die Gerüchteküche jedoch etwas konkretere Zahlen aus. Je nach Modell sollen es bis zu 200 US-Dollar sein, was sich wohl mindestens eins zu eins in Euros übersetzen lässt. Wccftech zufolge wäre das der erste Preisanstieg der Pro- und Pro Max-Reihe seit sechs Jahren.

Die Originalmeldung stammt von der chinesischen Webseite Economic Daily News. Demnach sei bei allen Modellen der 15er-Serie ein Preisanstieg zwischen 100 und 200 US-Dollar zu erwarten. Besonders betroffen soll das iPhone 15 Pro Max sein, das um 200 Dollar teurer werde.

Das iPhone 14 Pro Max kostet in seiner Basisausstattung mit 128 GB Speicherplatz bereits 1.449 Euro, das einfache Pro-Modell mit ebenso viel Speicher 1.299 Euro. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten kostet das iPhone 15 Pro Max mindestens 1.649 Euro.

Was spricht für den Preisanstieg?

Aufgrund der Inflation sowie deutlich gestiegener Kosten für Energie in vielen Ecken der Welt, würde es wenig verwundern, wenn Apple die Preise tatsächlich um so viel anzieht. Zudem wird auch die Entwicklung immer kleinerer und leistungsstärkerer Chips stets teurer. Da die Pro-Modelle mit dem dann neuesten Prozessor A17 Bionic basierend auf TSMCs 3-Nanometer-Verfahren ausgestattet werden, wären sie von Preisanstiegen daher besonders betroffen.

Wie schätzen wir die Lage ein?

200 Dollar Preisanstieg wären eine Hausnummer. Das dürfte selbst den hartgesottensten Apple-Fans nur schwer zu vermitteln sein. Von daher halten wir, ebenso wie Wccftech, eine geringere Preissteigerung für realistischer – hoffentlich. 100 Dollar respektive Euro mehr dürften immer noch genug Geld in die Kassen der angebissenen Sündenfrucht spülen. Ganz ausschließen können wir die 200 Dollar leider dennoch nicht.

Wie ist eure Meinung? Glaubt ihr, Apple wird die Preise wirklich so massiv anziehen? Oder glaubt ihr eher an einen moderateren Preisanstieg? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!