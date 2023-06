Kommt die neue Generation mit USB-C anstatt Lightning? (Quelle: prima91 - stock.adobe.com)

So wie die Sonne jeden Morgen aufgeht, ist klar: Im September wird Apple eine neue iPhone-Produktreihe vorstellen, in diesem Jahr in der 15ten Iteration. Wir erwarten neben dem iPhone 15 wieder eine Pro-Variante sowie das brandneue iPhone 15 Ultra - inklusive Periskop-Kamera.

Man munkelt, dass der Sprung in Sachen Specs besonders groß sein wird. Doch was ist eigentlich mit USB-C?

Laut EU-Verordnung erst 2024

Beißt Apple bei USB-C an? (Quelle: Ken - stock.adobe.com)

Im Oktober 2022 verabschiedete die Europäische Union eine Verordnung, die Unternehmen verpflichtet, alle neuen Technologieprodukte, die in EU-Ländern verkauft werden, ab Ende 2024 mit universellen USB-C-Ladeanschlüssen auszustatten.

Apple hinkt hinterher: Bisher bleibt Apple der einzige Hersteller, der nach wie vor auf die firmeneigenen Lightning-Anschlüsse setzt - und das wird zuweilen zum Pferdefuß, denn die Datenraten sind bedeutend niedriger als bei USB-C (480 Mbps anstatt 20/40 Gbps).

Es bleibt grundsätzlich eine Frage bestehen.

Werden die neuen iPhone 15 USB-C bekommen?

Das geleakte Foto des Redditors URedditor lässt das vermuten.

Ein Leak eines angeblichen iPhone 15 Pro. (Quelle: Reddit / URedditor)

TechRadar vermutet, dass das Foto ein iPhone 15 Pro zeigt und schließt daraus, dass der neue Lade-Standard bereits 2023 Einzug halten könnte.

Was bedeutet das?

Laden iPhone 15 mit USB-C schneller?

Wie bereits erwähnt, werden mit USB-C deutlich höhere Datenraten übertragen. Wie erneut TechRadar berichtet, bestätigen diverse Quellen, dass das iPhone 15 Ultra Übertragungsgeschwindigkeiten bieten könnte, die bis zu 90 Prozent schneller sind als die des iPhone 15. Dieses wird angeblich den USB 2.0-Standard seines Vorgängers beibehalten.

Apple könnte über Made for iPhone -Ladegeräte einen Flaschenhals schaffen. Proprietäre Geräte von Apple könnten dann eure Handys schneller laden als die von Drittherstellern. Die EU-Kommission warnte Apple allerdings vor solchen Einschränkungen (schrieb u.a. Zeit), seien es Ladegeräte oder spezielle Kabel.

Bis die EU-Verordnungen 2024 in Kraft tritt, hat Apple freie Hand. Eine finale Bestätigung, ob der Hersteller bereits dieses Jahr mit USB-C aufwarten wird, bekommen wir erst im September, wenn die neuen iPhones vorgestellt werden.

Eines ist jedenfalls sicher: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass USB-C einen Einfluss auf den Preis der Handys nimmt.

Die Zeichen lassen vermuten, dass Apple in voreiligen Gehorsam bereits dieses Jahr USB-C-Anschlüsse an seine iPhone 15 verbauen wird; Lightning ist damit passé. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Glaubt ihr an die Gerüchte? Hofft ihr, dass Apple aufmacht und einen Schritt auf die breite Masse zugeht? Sagt es in den Kommentaren.