Apple hat gewaltige Pläne für das iPhone 15, aber um sie zu stemmen, muss Foxconn sich etwas einfallen lassen

Foxconn, das chinesische Unternehmen, das für die Produktion des iPhone 15 zuständig ist, hat laut neuesten Berichten die Test-Produktionsabläufe für das neue Apple-Handy abgeschlossen.

Die Massenproduktion in der Hauptfabrik in Zhengzhou, China wird bald beginnen. Apple soll für das iPhone 15 enorme Verkaufszahlen geplant haben, weshalb Foxconn neue Mitarbeiter mit Prämien für sich gewinnen möchte.

394 Euro als Prämie für neue Angestellte

Das bisher angepeilte Verkaufsziel für das iPhone 15 liegt bei 85 bis 90 Millionen Einheiten. Dieses Jahr werden die Pro-Modelle zum größten Teil von Foxconn produziert, mit Luxshare als sekundärer Partner.

Um dieses gewaltige Produktionsziel zu bewältigen, bietet Foxconn neuen Mitarbeitern zusätzlich zum Gehalt eine einmalige Prämie von 3.000 Yuan, was etwa 394 Euro entspricht, wenn sie sich dazu bereit erklären, 3 Monate für das Unternehmen zu arbeiten.

Gerade in den Monaten kurz vor Launch eines neuen iPhones, ist es gang und gäbe, dass Foxconn über 200.000 Mitarbeiter beschäftigt, die nur für die Produktion des neuen Apple-Handys zuständig sind und dieses Jahr wird sich das wohl nicht ändern.

Laut Apple-Leaker Ming-Chi Kuo soll ab 2024 Apple die Produktion der iPhone 16 Pro-Modelle stärker aufteilen, um Lieferengpässe und Produktionshürden vorzubeugen. Das iPhone 16 Pro Max oder eventuell auch Ultra genannt, soll dann exklusiv von Luxshare produziert werden.

