iPhone 15 (Pro): Apple plant wohl Änderungen am Design - Was neu ist und wie die Community reagiert

Apple scheint in diesem Jahr wieder kleine Änderungen an der Optik seiner iPhones vorzunehmen. Konkret sollen diesjährigen Modelle abgerundete Kanten erhalten, die an die Apple Watch-Modellen der 7. und 8. Generation erinnern.

Der unter dem Namen ShrimpApplePro bekannte Leaker will erfahren haben, dass derartige Änderungen für 2023 geplant sind. In der Vergangenheit lag der Twitter-Nutzer mit seinen Vorhersagen oftmals richtig, beispielsweise was das Äußere der Apple Watch 8 betrifft.

iPhone 15 Pro: Display soll weiterhin flach bleiben

Auf Twitter stellt ShrimpApplePro klar, dass der Bildschirm weiterhin flach bleiben soll und diesbezüglich keine Änderungen zu erwarten sind. Anders sieht es bei den Kanten aus, die offenbar abgerundet werden. Gleichzeitig sollen die schwarzen Rahmen an den Seiten des Displays wohl schmaler ausfallen, damit mehr vom Bild zu sehen ist.

Die Standard-Reihe wird laut dem Leaker ebenfalls die neuen Einfassungen erhalten und zusätzlich mit der neuen Displayaussparung - Dynamic Island - auf den Markt kommen. 2022 erhielten nur die Pro-Modelle der iPhone 14-Serie dieses Feature.

Die Displaygrößen der iPhone 15-Reihe bleiben wohl identisch zur iPhone 14-Reihe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple weiterhin an dem Plus-Modell der iPhones festhalten wird, obwohl die Verkaufszahlen mehr schlecht als recht waren.

Ebenfalls wird in diesem Jahr nicht mit einem SE-Modell gerechnet. Laut dem gut informierten Apple-Analysten Ming Chi Kuo hat Apple sämtliche Pläne zum iPhone SE 4 für 2023 gestrichen.

Wie reagiert die Apple-Community?

Auf Reddit sind die überwiegenden Kommentare negativ. Viele kritisieren die vermeintlichen Änderungen am Display und wünschen sich den Erhalt des eckigen Formfaktors. Das abgerundete Design ist immerhin nicht neu und blieb bis zum iPhone 11 bestehen, bis es beim iPhone 12 schließlich überarbeitet wurde.

Einige User nehmen die angeblichen Veränderungen auf die Schippe und unterstellen Apple eine »erzwungene Veränderung, um der Veränderung willen«.

Andere Stimmen in der Community halten die runden Ecken gerade für kleine Hände geeigneter und sind einer möglichen Anpassung daher positiv eingestellt. So oder so handelt es sich vorerst nur um ein Gerücht. Ob sich dieses schlussendlich bewahrheitet, bleibt wie immer abzuwarten.

Was haltet ihr von den vermeintlichen Änderungen am Aussehen der iPhone 15 Serie? Welche Anpassungen sollten eurer Meinung am kommenden iPhone vorgenommen werden? Schreibt es gerne in die Kommentare!