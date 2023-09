iPhone 15 Pro: Nach der Dynamic Island trete ich der größten Neuerung äußerst skeptisch entgegen

Auf die Frage, auf welche Neuheit ich gestern bei der Apple Keynote am meisten gespannt war, fällt die Antwort ganz klar auf den Action Button des iPhone 15 Pro.

Gut, ich hatte auch auf das iPhone 15 Ultra spekuliert, das Tim Cook mit den berühmten Worten »One more thing« ankündigen sollte - stattdessen schickte er uns in den Feierabend. Schade.

Aber zurück zum Action-Button: Ich bin skeptisch. Warum? Lest selbst.

Patrick Schneider Unser Autor Patrick begeistert sich manchmal zu früh für die eine oder andere Smartphone-Neuheit. Dynamic Island war für ihn zwar noch kein Grund, ein iPhone 14 Pro zu kaufen, aber er war überzeugt. Ein Jahr später konnte er das Pro-Modell 2022 ausgiebig testen. Abseits der Insel sieht er die größten Pro-Argumente beim iPhone vor allem in der Software.



Ich habe das iPhone 14 Pro seit knapp 6 Monaten im Einsatz - Die größte Neuerung braucht es nicht

iPhone 15 Pro: Das kann der Action Button

An der Seite befindet sich jetzt der Action Button.

Was macht der Action-Button? Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ersetzt der neue Knopf an der Seite in der ersten Reihe den ikonischen Stummschalter, der seit über einem Jahrzehnt auf dem iPhone zu finden ist.

Die gute Nachricht: Der Action Button kann weiterhin zum Stummschalten des Smartphones verwendet werden. Darüber hinaus kann der Knopf mit weiteren Funktionen ausgestattet werden:

Kamera: Die Kamera-App öffnen und direkt ein Foto oder Video aufnehmen

Taschenlampe: Das LED-Licht auf der Rückseite ein- und ausschalten.

Sprachmemo: Eine Sprachaufzeichnung starten oder stoppen.

Übersetzen: Die App Übersetzen starten.

Lupe: Die Lupen-App öffnen, um Objekte mit der Kamera zu vergrößern.

Kurzbefehl: Einen beliebigen Kurzbefehl ausführen. Hier sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Bedienungshilfen: Kleine Helfer wie VoiceOver oder Zoom aktivieren.

Fokus: Einen Fokus-Modus ein- und ausschalten.

Das finde ich am Action-Button gut: Bei Android habe ich auch keinen Stummschalter. Also brauche ich diese Aktion nicht unbedingt. So bietet Apple mehr Individualisierungsmöglichkeiten und der Button kann mit der bevorzugten App belegt werden.

Die App Kurzbefehle sorgt ohnehin für unbegrenzte Möglichkeiten.

Das gefällt mir nicht am Action-Button: Apple verschenkt hier meines Erachtens viel Potenzial. Warum kann man den Button nicht mit mehreren Shortcuts ausstatten, wie das Apple-Logo auf der Rückseite?

Zum Beispiel mit einem Doppel- oder Dreifach-Tipp. Das wäre in meinen Augen ein deutlicher Mehrwert.

Die neue Taste kann leider zunächst nur mit einer Aktion belegt werden, die man durch langes Drücken auslöst. Ich möchte fast wetten, dass die meisten die Aktion beim Stummschalten belassen.

Natürlich ist es durchaus denkbar, dass Apple die Funktionen mit zukünftigen Softwareversionen erweitert. Eine der wichtigsten Neuerungen im Jahr 2022 lehrte mich jedoch etwas anderes.

Dynamic Island hat sich kaum gewandelt

Die Dynamic Island ist ... nett.

Dynamic Island, die neue Display-Aussparung auf der Vorderseite, wurde erstmals 2022 in ein iPhone integriert. Und zwar im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Apple hatte mich bei der Ankündigung an der Angel, denn das Potenzial dieser softwaregestützten Aussparung schien groß.

Ein Jahr später: Ernüchterung.

Eigentlich ist Dynamic Island in meinen Augen nicht viel mehr als ein Gimmick. Ein nettes Gimmick, das gut visualisiert ist und Spaß macht. Vor allem bei Anwendungen wie dem Timer oder eingehenden Anrufen.

Aber der Nutzen bleibt nach einem halben Jahr Nutzung hinter meinen Erwartungen zurück. Im Alltag fällt die Insel kaum positiv auf und ist je nach App sogar störend auf dem Display.

Da lobpreise ich lieber die Live Aktivitäten als nützliches Feature aus iOS 16.

Wenn Apple aus dem Action Button nicht mehr rausholt, dann befürchte ich, dass es dem neuen Button genauso ergehen wird. Er verstaubt und bleibt unbeachtet der vielen Möglichkeiten, die er bieten könnte.

Ich bin aber zuversichtlich, dass Apple den Button mit weiteren Funktionen ausstatten wird, auch wenn der Action Button auf der Apple Watch Ultra noch Luft nach oben hat.

Ihr habt eine andere Meinung zum Action Button und der Dynamic Island? Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen! Wie gefällt euch der neue Action Button? Findet ihr die Änderung am iPhone brillant oder war der Mute Switch einfach nicht zu toppen? Welches Feature vom iPhone 15 Pro ist euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare!