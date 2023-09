Kein Witz: Assassin’s Creed Mirage kommt nativ aufs iPhone 15 Pro und das ist noch nicht alles

Assassin's Creed Mirage gibt es bald auch für die Hosentasche.

Schon seit einigen Jahren versucht Apple sich durch das iPhone weiter im Gaming-Markt zu etablieren. Das geschah bis dato vor allem durch den Apple Arcade Service, ein Abo-Modell für eine umfangreiche Spiele-Bibliothek. Nun bringt der Silicon-Valley-Gigant dieses Vorhaben auf ein ganz neues Level.

Neue AAA-Spiele auf dem Smartphone

Kürzlich stellte Apple mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max die neuste Generation von High-End Mobiltelefonen vor. Diese sollen technisch so stark ausgerüstet sein, dass damit auch neue AAA-Spiele nativ gespielt werden können.

Das bedeutet, die Spiele werden nicht gestreamt, wie es auch jetzt schon durch diverse Services möglich ist, sondern durch die Leistung des Handys abgespielt. Die Technik soll sogar so kraftvoll sein, dass Raytracing möglich ist. Das iPhone 15 Pro wird also zum leistungsstarken Gaming-Handheld.

Neben bereits erschienen Top-Spielen wie Resident Evil 4 Remake, Resident Evil: Village und Death Stranding, die noch dieses Jahr für das iPhone 15 Pro portiert werden sollen, soll 2024 eines der meisterwarteten Spiele überhaupt für Apples Smartphone erscheinen. Die Rede ist von Assassin’s Creed Mirage. Unsere Preview zu Ubisofts Open-World-Titel seht ihr hier:

11:12 Assassin's Creed Mirage: So gut wird die Rückkehr zu den Wurzeln

Assassin’s Creed Mirage für’s Handy

Für welche Modelle erscheint es? Assassin’s Creed Mirage wird Stand jetzt nur für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max erscheinen. Das kostengünstigere iPhone 15 wird demnach nicht unterstützt.

Wann erscheint es? Während Apples neue Smartphone-Generation bereits am 22. September 2023 im Handel verfügbar sein wird, erscheint AC Mirage erst in der ersten Jahreshälfte 2024 für das Mobilgerät. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Für PC und Konsole erscheint es bereits am 5. Oktober 2023.

Wird Raytracing unterstützt? Ob Raytracing unterstützt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Mehr Infos zu Assassin's Creed Mirage und dem iPhone 15 Pro findet ihr hier:

Was haltet ihr von Apples neuem Vorstoß? Spielt ihr überhaupt Spiele auf eurem Smartphone und wenn ja, welche? Besitzt ihr überhaupt ein iPhone oder überlegt euch eines anzulegen? Wäre es für euch eine Option ein AAA-Spiel auf dem Handy zu spielen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!