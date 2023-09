Schlechte Nachrichten zum neuen iPhone 15 Pro: Die Titanium-Ecken haben wohl einen großen Haken

Das iPhone 15 Pro kommt mit einem Titangehäuse - und gerät deshalb nun in die Kritik.

Heute feiert die neue Smartphone-Generation von Apple rund um das iPhone 15 ihren Release. Nach dem Start der Vorbestellungsphase am vergangenen Freitag können also die ersten Käufer die neuen Modelle in den Händen halten.

Die ersten Tests und Hands-On-Reviews zeigten sich bereits begeistert vom neuen iPhone. Beim Pro-Modell wurde auch das neue Titangehäuse hervorgehoben, welches dem iPhone 15 Pro ein edles und haptisch angenehmes Äußeres verpasst.

Genau diese Titanlegierung scheint aber bereits Probleme zu verursachen, denn der Materialwechsel bringt nicht nur positive Aspekte mit sich.

iPhone 15 Pro: Die ersten Kratzer im neuen Premium-Modell

Auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X teilte der Nutzer Majin Bu ein Bild eines iPhone 15 Pro, welches schon jetzt erste Kratzer an den Rändern des Gehäuses aufweist.

Wie mit dem neuen Smartphone umgegangen wurde, dass es schon jetzt zu den ersten Schönheitsfehlern gekommen ist, ist zwar unklar, doch sollte man von einem (mindestens) 1.199 Euro teuren Handy etwas mehr Stabilität erwarten können, heißt es in den Kommentaren.

Zwar hat Apple während der Wonderlust genannten Keynote eine PVD-Beschichtung zum iPhone 15 Pro angekündigt, welches das Titangehäuse schützen sollte - perfekt ist diese aber wohl nicht.

Ein Garantiefall werden solche optischen Makel wohl zudem nicht sein. Smartphone-Hersteller im Allgemeinen sehen diese in der Regel als Gebrauchsspuren im Rahmen der üblichen Nutzung an, sodass ein Umtausch im Store wohl eher nicht stattfinden wird.

Auch deshalb werden die Mitarbeiter im Apple Store laut Wccftech wohl dazu angehalten, Kunden über potenzielle Kratzer beim iPhone 15 Pro zu informieren und zum Kauf einer Schutzhülle zu bewegen.

Ob das allerdings dem Sinn einer großangelegten Marketingkampagne rund um das neue Gehäuse des iPhone 15 Pro entspricht, bleibt jedem selbst überlassen.

Die Kratzergefahr beim iPhone 15 Pro ist nicht das erste Mal, dass Apple sich Kritik wegen der Materialanfälligkeit anhören muss. Auch beim letztjährigen Modell des Macbook Air M2 geriet das Unternehmen ins Kreuzfeuer:

Jetzt seid ihr gefragt: Seht ihr das Titangehäuse des iPhone 15 Pro als Pluspunkt oder wäre euch eine Kratzeranfälligkeit ein Dorn im Auge? Oder ist euch das egal, weil ihr eure Smartphones ohnehin immer mit einer Schutzhülle sichert? Stören auch Kratzer auf dem Screen überhaupt? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen!