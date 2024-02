iPhone 17: Apple bricht wohl mit alter Tradition und spendiert den Standardmodellen ein besseres Display

Das Standard-iPhone mit 120 Hertz? 2025 könnt es Realität werden. (Bild: Tom Eversley, Adobe Stock)

Es vergehen noch einige Monate bis zum Erscheinen des iPhone 16 und jetzt macht ein spannendes Gerücht über dessen potenziellen Nachfolger die Runde.

Demnach könnte das iPhone 17 mit einem besseren Display auf den Markt kommen. Apple würde damit erstmals die Standardreihe, bestehend aus iPhone 17 und iPhone 17 Plus, mit dem ProMotion-Display ausstatten, das bisher der Pro-Reihe vorbehalten bleibt. - ein Novum.

iPhone 17 mit ProMotion-Display, die Vorteile

Was ist passiert? Wie TheElec berichtet, plant Apple offenbar, im nächsten Jahr erstmals Standardmodelle mit einem LTPO-Display auszustatten. Dieser Displaytyp ermöglicht eine dynamische Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz.

Einerseits ermöglicht eine Bildwiederholrate von 120 Hertz eine flüssigere Darstellung beim Scrollen und bei Spielen oder Videoinhalten. Andererseits kann die Bildwiederholrate auf 1 Hertz reduziert werden, um Funktionen wie das Always-on-Display besonders energieeffizient zu betreiben.

Apple reserviert dieses Feature bisher ausschließlich für die Pro-Reihe.

Der Standby-Modus bleibt nur mit Always-On-Funktion dauerhaft eingeschaltet.

Mit anderen Worten: Das Display ermöglicht weitere Funktionen von iOS, wie etwa das bereits erwähnte Always-on-Display, das auch im Standby-Modus von Vorteil ist. Außerdem können Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, wie zum Beispiel ein Timer.

Wer auf die Bildwiederholrate von 120 Hertz verzichten möchte, kann die Option in den Einstellungen jederzeit fest auf 60 Hertz setzen.

iPhone 17: Lohnt sich das Warten?

Es wird erwartet, dass Apple beim iPhone 16 wie in den Vorjahren wieder auf ein 60-Hertz-Display (LTPS) setzt. Spekuliert man auf ein iPhone 17 mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, wäre ein älteres Pro-Modell mit ProMotion-Display im Jahr 2025 vermutlich die günstigere Wahl.

Abgesehen davon kursieren im Netz Berichte über dünnere Displayränder und damit einen geringfügig größeren Bildschirm der iPhone 17-Serie, was eher einem optischen Update entspricht.

Apple-typisch wertet der Hersteller die Kamera der gesamten Baureihe auf. Softwareseitig dürften neue KI-Features in der Pipeline sein. Allerdings bleibt ohnehin abzuwarten, was Apple in diesem Jahr an Funktionen unter dem Branding »KI« präsentieren wird.

So oder so: Selbst für die Kristallkugel ist eine Vorhersage zum iPhone 17 noch sehr, sehr vage. Genauso gut könnte Apple die Pläne wieder verwerfen und bei einem 60-Hertz-Display bleiben, was der Zielgruppe allen Anschein nach ausreicht.

Wie der Artikel von MacRumors andeutet, hängt der Einsatz eines solchen Panels ohnehin von den Zulieferern ab.

Wollt ihr euer Handy demnächst ersetzen, wenn ja, welches Smartphone kommt in Frage? Könnt ihr noch auf 120 Hertz verzichten oder ist das in euren Augen ohnehin ein überbewertetes Feature? Welche Funktionen sollten bei einem Smartphone im Jahr 2024 oder 2025 auf keinen Fall fehlen? Schreibt es unten in die Kommentare!