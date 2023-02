Man munkelt, dass das iPhone 15 Ultra mit einem vierstelligen Kaufpreis das teuerste Handy von Apple werden könnte. Im Vergleich zu einem originalverpackten iPhone 1 wäre der Preis allerdings ein Schnäppchen: Für über 63.000 Dollar ging in einer Auktion in den USA ein Apple iPhone aus 2007 über die Theke.

Dessen heute überschaubare Spezifikationen:

3,5 Zoll TFT-Display mit einer Auflösung von 320 x 480 Pixeln

iOS 3

412 MHz-CPU

8 GB interner Speicher

2-MP-Kamera

Warum zahlt dafür jemand einen solch horrenden Preis?

Cellophan macht den Unterschied

Bevor ihr jetzt allerdings nach euren alten Handys kramt: Der Grund, warum dieses iPhone so teuer den Besitzer wechselte, ist die Plastikfolie. Nicht nur ist das Apple iPhone noch in seiner Originalschachtel, es wurde von seiner Besitzerin schlicht nie ausgepackt - fabrikneu, also.

Als Faustregel gilt: Je unberührter ein Sammlerstück, desto höher ist der Preis, den jemand dafür zahlt. Ganz egal ob Technik, Kunst, Sammelkarten oder hübsche Figuren aus Videospielen: Wollt ihr sie als Anlage nutzen, lasst sie um Himmels Willen verpackt!

Heftig verschätzt

Die iPhone-1-Besitzerin bekam ihr Gerät zum Verkaufsstart 2007 (damaliger Preis für ein iPhone mit 8 GB Speicher: 600 Dollar) und ließ es Jahre später in einer TV-Sendung schätzen. Der angepeilte Preis: 5.000 Dollar.

Im Oktober 2022 wurde ebenfalls ein originalverpacktes Apple iPhone für einen Preis von 39.000 Dollar an den Mann gebracht, knapp 25.000 Dollar weniger als der neue Höchstpreis.

Der Wert alter iPhones steigt damit rasant.

Wo ein Anbieter, da ein Sammler

Sammler geben immer wieder irrsinnige Preise aus. Die Mischung aus historischer Signifikanz und Seltenheit ist hier der Schlüssel. So wurde im Juni 2022 die teuerste Kamera der Welt für 15,1 Millionen Dollar versteigert. Sie war einer von nur 23 Prototypen und die persönliche Knipse von Oskar Barnack, dem Erfinder der 35-mm-Leica-Kamera.

Auch in der Gaming-Welt blättert man teilweise sehr viele Scheine hin, wenn man seine Sammlung vervollständigen will:

Nicht Apples teuerster Schatz

Ein originaler Apple-1-Computer wurde im Dezember 2022 für fast eine halbe Million Dollar versteigert. Ein paar Monate zuvor brach ein alter Apple-Schinken jedoch alle Rekorde: Jemand kaufte einen Prototyp desselben Modells für fast 700.000 Dollar.

Der Grund? Vom Apple-1 wurden gerade mal 200 Geräte produziert, wobei nur 175 überhaupt verkauft wurden.

Seid ihr selbst Sammlerinnen und Sammler und könnt verstehen, wenn jemand 63.000 Dollar für ein originalverpacktes iPhone aus dem Jahr 2007 hinlegt? Habt ihr selbst womöglich teure Sammlerstücke zuhause?

Oder ist das für euch reine Nostalgietreiberei? Schließlich kann man damit nichts anstellen, außer es in eine Vitrine stellen? Schreibt’s in die Kommentare!