Das erste faltbare iPhone kommt nicht von Apple, sondern wurde in 300 Tagen von YouTubern gebaut

Apple-Fans warten bereits seit ein paar Jahren auf das erste faltbare iPhone. Der Konzern aus Cupertino aber lässt sich Zeit, will es bereits auf Anhieb richtig machen. Und das, obwohl Apple-Kunden bereits seit Jahren am ehesten bereit sind, den Aufpreis für ein Foldable zu zahlen.

Die Entwicklung an einem serienreifen Falt-iPhone dauert dabei offenbar länger, als viele Experten zunächst angenommen haben. Dass es damit zu lange dauert, findet auch eine Gruppe von chinesischen YouTubern. In Eigenregie bastelten sie daher kurzerhand ein eigenes iPhone Fold. Ihr Ergebnis stellen sie in Form eines rund 20-minütigen Videos vor.

YouTuber bauen faltbares iPhone

Für das faltbare iPhone Marke Eigenbau zeichnen die chinesischen YouTuber des Kanals Tech Aesthetic verantwortlich. In ihrem Video zeigen die YouTuber, wie sie das Display des iPhone X entfernen und auf seine biegsamen Schichten reduzieren, es mit dem Falt-Mechanismus des Motorola Razr ausstatten und sogar die restliche Hard- und Software dafür anpassen.

Mit einem Apple-typischen Trailer präsentieren sie das Gerät gebührend. Insgesamt soll das Projekt bereits seit rund 300 Tagen laufen und mehrere Dutzend iPhone-Displays verschlungen haben.

Ziel des Projekts war es, so viele Originalteile des iPhones wie möglich zu verwenden. Gleichzeitig mussten die YouTuber aber auf eine Reihe von selbst per 3D-Druck gefertigten Bauteilen sowie eine angepasste Batterie zurückgreifen. Diese bietet mit nur 1.000 mAh lediglich ein Viertel der Power aktueller iPhones und verzichtet auf MagSafe und kabelloses Laden.

Damit das iPhone überhaupt erkennt, dass es ein Foldable und kein gewöhnliches Apple-Handy ist, war zudem eine neue Software notwendig. Enthusiastic Tech installierte dafür eine spezielle Software per Jailbreak auf dem Smartphone.

Was ist ein Jailbreak? Bei einem Jailbreak (deutsch: Gefängnisausbruch) werden Beschränkungen entfernt, die der Hersteller in ein Smartphone eingebaut hat. Gerade bei Apples iPhones sind Jailbreaks ein beliebtes Mittel, um sich weitreichende Zugangsrechte (Root-Rechte) zu beschaffen und so etwa die Limitierung auf den vorinstallierten App-Store zu umgehen oder andere, nicht autorisierte Software zu installieren. Bei Android oder Linux wird statt Jailbreak alternativ auch der Begriff Rooten verwendet.

Künftig wollen die YouTuber den aktuellen Prototyp weiterentwickeln. Dass sie noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind, machen sie auch durch die Bezeichnung des Foldables als Version 0.1 deutlich.

Das erste faltbare Gerät von Apple könnte kein iPhone sein

Dass Enthusiastic Tech mit ihrer Einschätzung zum Release eines iPhone Fold recht haben könnten, stützen auch aktuelle Infos aus der Gerüchteküche.

Zwar soll Apple laut führenden Samsung-Managern bereits 2024 mit einem ersten Foldable-Gerät aufwarten. Aber bei dem ersten Klapp-Gerät der Tech-Riesen aus Cupertino wird es sich wohl nicht um ein Smartphone handeln.

Stattdessen rechnet der Konkurrent aus Südkorea damit, dass Apple zuerst mit einem faltbaren iPad startet, das als Test-Projekt für andere Foldables herhalten soll.

Samsung steht mit dieser Einschätzung nicht alleine dar. Auch Ben Wood, Chef-Analyst bei CCS Insight, rechnet zuerst mit einem faltbaren iPad. Ming-Chi Kuo von TF International Securities stößt ins selbe Horn und erwartet ein iPhone Fold erst 2025.

Wo wir bei Samsung sind: Der Hersteller bringt bereits seit einigen Jahren erfolgreich faltbare Smartphones heraus. Einen der aktuellen Vertreter, das Z Fold 4, hat mein Kollege Patrick für euch getestet:

