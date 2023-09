Apple arbeitet wohl an der größten Schwäche des iPhones

Siri könnte 2024 in iOS 18 erheblich besser werden.

Denken wir an die großen Stärken eines iPhones, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit den wenigsten Siri in den Sinn. Der Sprachassistent von Apple hat erhebliches Verbesserungspotenzial.

Mit iOS 18 im nächsten Jahr könnte es tatsächlich endlich soweit sein und das iPhone erhält einen stark verbesserten Sprachassistenten, wie The Information erfahren haben möchte (via MacRumors).

Apple: iOS 18 mit neuer Siri an Bord?

Siri soll nicht nur besser werden. Ziel von Apple sei es, den Sprachassistenten in die Lage zu versetzen, »komplexe, mehrstufige Aufgaben mit Sprachbefehlen zu automatisieren«.

Als Beispiel führt The Information den folgenden Sprachbefehl auf:

Fünf Fotos in ein GIF zu konvertieren

Dieses GIF anschließend an einen Kontakt zu senden

Diese Aktionen sollen mit einem einzigen Befehl an Siri erfolgen. Im Grunde ist die verbesserte Funktionalität von Siri wohl an die App »Kurzbefehle« angelehnt, mit der genau solche Aktionen automatisiert werden können.

Wie genau möchte Apple Siri grundlegend verbessern? Laut The Informationen plant Apple mithilfe von KI-Sprachmodellen den Sprachassistenten massiv zu verbessern.

Apple ist dafür sogar bereit, »Millionen pro Tag« in die Verbesserung zu investieren. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet ein 16-köpfiges Team an der Künstlichen Intelligenz.

Wann ist mit einem verbesserten Sprachassistenten zu rechnen? Dem Bericht zufolge strebt Apple die Integration der neuen Siri-Funktionen für iOS 18 an.

Bedeutet: Wir können frühestens 2024 damit rechnen, sollten sich die Hinweise tatsächlich bewahrheiten.

In wenigen Tagen findet die September-Keynote von Apple statt. Neben dem iPhone 15 und der Apple Watch Series 9 wird das finale Release-Datum von iOS 17 bekannt gegeben. Ein Update, das viele Verbesserungen und neue Funktionen für das iPhone bereithält:

iOS 17 Neuerungen: Diese 27 Features machen das iPhone deutlich besser

Siri bekommt im kommenden iPhone-Update allerdings wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Genau genommen kommen zwei neue Funktionen, allerdings vorerst nicht für Deutschland:

Apple entfernt das »Hey«, um Siri zu wecken.

In Englischer Sprache können aufeinanderfolgende Anfragen getätigt werden, zum Beispiel nach der Uhrzeit fragen und anschließend eine SMS versenden.

Nach all den vielen Jahren arbeitet Apple an der Verbesserung ihres Sprachassistenten. Was ist eure Meinung dazu? Wird es langsam Zeit oder ist der Zug längst abgefahren. Nutzt ihr Siri im Alltag oder findet ihr für den Sprachassistenten keine Verwendung? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!