Ist das der erste wirkliche Konkurrent für Google seit 26 Jahren? OpenAI stellt »SearchGPT« vor

OpenAi legt sich indirekt mit Google an. (Bild: OpenAI | Google)

Für viele von uns gehört Google wohl absolut zum Alltag und ist für die meisten von uns wahrscheinlich unverzichtbar. Und das, obwohl es auch respektable Konkurrenten wie DuckDuckGo oder Bing gibt.

Doch kann man wirklich von »Konkurrenz« sprechen, wenn knapp 90 Prozent der Internetnutzer Google als ihre favorisierte Suchmaschine verwenden?

Vielleicht sprechen wir bald darüber, denn es kommt ein neuer Mitspieler auf den Markt, der etwas an der Monopolstellung von Google ändern möchte.

OpenAI und SearchGPT

Im Detail: Auf der offiziellen Webseite von OpenAI, hat das US-amerikanische KI-Unternehmen SearchGPT vorgestellt. Dabei handelt es sich angeblich um einen Prototyp für eine KI-basierte Suchmaschine, mit der die Firma die Stärken ihrer KI-Modelle mit Informationen aus dem Internet kombinieren soll.

»Wir testen SearchGPT, einen temporären Prototyp mit neuen KI-Suchfunktionen, die Ihnen schnelle und zeitnahe Antworten mit klaren und relevanten Quellen liefern.«

So könnten die Ergebnisse aussehen, wen ihr SearchGPT nach dem Wetter fragt. (Bild: OpenAI)

Außerdem soll SearchGPT, ähnlich wie ChatGPT, konversationsfähig sein. Ihr könnt euch also mit dem KI-Bot unterhalten und immer wieder nachfragen, falls euch noch Informationen fehlen oder ihr weitere Quellen benötigt.

Was bedeutet »temporärer Prototyp« genau? OpenAI plant angeblich, das Tool nur vorübergehend zu nutzen und alle getesteten und für gut befundenen Funktionen direkt in ChatGPT zu übernehmen.

Übrigens: Es gibt bereits einige Optionen, wenn ihr eure Recherche-Fähigkeiten erweitern wollt.

Kann ich direkt loslegen? Leider nein. Vorerst stellt OpenAI das Tool nur einer kleinen Gruppe Nutzern zur Verfügung, um wertvolles Feedback zu erhalten. Ihr könnt euch allerdings auf einer Warteliste eintragen, um Zugang zu bekommen, sobald der Kreis an Testern erweitert wird.

Was sagt ihr zu SearchGPT? Werdet ihr es mal ausprobieren oder lieber warten, bis die Funktionen direkt in ChatGPT integriert werden? Seht ihr überhaupt Bedarf an neuen Suchmaschinen oder seid ihr mit Google soweit zufrieden? Schreibt es und gerne in die Kommentare!