Ihr kauft jedes Jahr das neue iPhone? Stattdessen könntet ihr jetzt auch Millionär sein, sagt dieser Analyst

Alle Jahre wieder wird das neueste iPhone von Apple mit Spannung erwartet. Aktuell sorgt das iPhone 15 bei Apple-Fans und Technologie-Enthusiasten gleichermaßen für Begehrlichkeiten.

Doch was wäre, wenn ihr euer Geld in Apple-Aktien gesteckt hättet, anstatt immer das neueste iPhone zu kaufen? Dieser Frage widmet sich ein Finanz-Analyst auf X (ehemals Twitter) - und kommt zu einem kaufkräftigen Ergebnis.

Immerhin wurde bereits im Jahre 2007 mit dem iPhone 2G erste Smartphone-Generation aus dem Hause Apple eingeläutet. Seither veröffentlicht der Hersteller aus Cupertino im Jahrestakt ein neues iPhone. Unterm Strich kommt ihr somit auf 20 iPhone-Veröffentlichungen bis heute, die SE-Releases (Special Edition) aus den Jahren 2016, 2020 und 2022 mitgerechnet.

Auch das jetzt veröffentlichte iPhone-15-Reihe kündigte Apple-Chef Tim Cook an als:

»Die besten und leistungsfähigsten iPhones, die wir jemals hergestellt haben.«

Aber um wie viele Euro-Scheine wäre euer Bankkonto jetzt reicher, hättet ihr der jährlichen Versuchung des neuesten iPhones widerstanden - den Kaufbetrag stattdessen in Apple-Aktien investiert?

Die Antwort darauf gib der Finanzexperte.

Der Finanz-Guru orakelt: Mit Apple-Aktien zum Millionär

Der hauptberufliche Datenanalyst Sumit Behal twittere am 12.09. dieses Jahres:

»Wenn ihr am Tag der Apple-Veranstaltung im Jahr 2007 Apple-Aktien im Wert jedes seither veröffentlichten iPhone-Modells gekauft hättet, hättet ihr heute 17.000 US-Dollar (ca. 16.000 Euro) in 376 Millionen US-Dollar (ca. 355 Millionen Euro) umgewandelt.«

Mit der »Apple-Veranstaltung im Jahr 2007« bezieht sich Behal auf den 9.01.2007, dem Tag, an dem Apple mit seinem allerersten iPhone das Mobiltelefon sozusagen neu erfunden hat.

Um seine Behauptung zu untermauern, hat Behal seinem Tweet den Apple-Kursverlauf angehangen. Zu sehen ist: Ein Kurvenverlauf, der trotz punktueller Aufs und Abs, stetig ansteigt.

Aber sind die Kalkulationen des Analysten wirklich korrekt, oder ist er einem Rechenfehler aufgesessen?

Reddit-User rechnen nach - und wird kein Millionär

Einer, der Behals Rechnungen kritisch unter die Lupe genommen hat, deren Richtigkeit infrage stellt, ist der Reddit-User Atmosphere_Unlikely.

Erstmal rechnet er vor, der Neugeräte-Kaufpreis für alle bisher erschienen iPhones läge nicht bei den von Behal berechneten 17.000 US-Dollar, sondern bei nur 15.779 Dollar (ungefähr 14.900 Euro) - und der aktuelle Geldwert der Apple-Aktien läge bei 146.468 US-Dollar (ca. 139.000 Euro). Zum Vergleich: Das macht eine Differenz von 154.861 Euro, verglichen mit Behals Berechnung.

Bei seinen Berechnungen geht der Reddit-User von aktuellen Aktienwerten aus, schickt ergänzend zu seinem Vorgehen hinterher - und stellt das Ganze tabellarisch dar:

»Verwendet habe ich jeweils den Listenpreis des teuersten iPhones pro Veröffentlichung. Wenn zum Beispiel iPhone 12, 12 Max, 12 Pro und 12 Pro Max am selben Tag veröffentlicht wurden, habe ich mich an 1.099 US-Dollar gehalten, den günstigeren Preis für das iPhone 12 Pro Max mit niedrigerem Speicher.«

Während der Reddit-User noch vorrechnet, suchen wir verzweifelt unsere Formelsammlung aus der Schulzeit.

Ist die Berechnung des Finanz-Analysten nun korrekt oder falsch? Dazu, wie Behal auf seinen millionenschweren Betrag gekommen ist, zerbricht sich die Reddit-Community bis heute den Kopf.

Worin auch immer der Rechenfehler des Analysten liegen sollte, eines ist gewiss: Seit dem November 2007 hat die Apple-Aktie einen deutlichen Anstieg erlebt. War eine Apple-Aktie im Jahr 2007 gerade mal etwas mehr als 4 Euro wert, liegt der Wert heute bei fast 170 Euro.

Zugleich darf vermutet werden: Hätte jeder Apple-Aktien statt Smartphones gekauft, wäre der Wert der Aktie nicht dermaßen angestiegen, wie es bis zum heutigen Tage der Fall ist.

Kein Millionär mit Apple-Aktien zum Smartphone-Preis, aber auch nicht arm: Nach 16 Jahren und einer Investition von 14.900 Euro die Summe von 139.000 Euro herauszubekommen, ist noch immer ein ordentliches Plusgeschäft, mit dem sich etwa sorglos ins Rentenalter hinübergleiten lässt.

Überhaupt: Immer das neueste iPhone zu kaufen, ist auch nicht für jedermann zwingend. Oder, um es mit den Worten der Twitter-Userin Emily Rose Meche zu schreiben: »Ich benutze noch immer mein iPhone 7 Plus. Und es tut noch immer genau das, was ich möchte.«

Andere User, wie zum Beispiel Sparkling Sprite, pflegen eine ambivalente Beziehung zum eigenen Kaufverhalten - kommentieren selbstironisch: »Wie ich es hasse, dass Apple jedes Jahr ein neues iPhone veröffentlicht. Zugleich kaufe ich das neue iPhone jedes Jahrs aufs neue. Könnte sein, ich bin Teil des Problems.«

Was findet ihr wertvoller: Immer das neueste iPhone griffbereit in der Hosentasche zu haben, oder ein prall gefülltes Bankkonto? Aber: Ist das eurer Meinung nach überhaupt eine Entweder-oder-Frage? Schließlich tut auch ein einmal gekauftes, nigelnagelneues iPhone für mehrere Jahre gute Dienste. Schreibt uns eure Erfahrungswerte zum persönlichen Kaufverhalten gerne in unsere Kommentare.