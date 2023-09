iPhone 15 + iPhone 15 Pro: Alle Neuerungen im Überblick

Das iPhone 15 Pro kommt in neuen Titan-Farben. Richtig. Jede Farbe erhält den Zusatz „Titan“.

Apple-CEO Tim Cook dämpfte gleich zu Beginn der Wonderlust-Keynote die Erwartungen, da es dieses Mal nur um die neuen Apple-Watch- und iPhone-Modelle gehen soll. Letztere waren natürlich die großen Headliner des Abends und brachten abseits der zahlreichen Leaks doch einige Überraschungen mit.

Hier sind die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Das sind die Neuerungen

Für die neuen Einstiegsmodelle des iPhone 15 hat sich Apple klar am iPhone 14 Pro orientiert. So führt das kalifornische Unternehmen etwa die Dynamic Island ein, die für ein besseres Multitasking sorgen soll, während die Geräterückseiten nun in matt texturiertem Farbtönen daherkommen.

Der neue A16 Bionic, der bereits aus dem iPhone 14 Pro bekannt ist, sorgt nicht nur für mehr Leistung und Effizienz, sondern unterstützt auch bei den Fotos. Laut Apple kann das neue Modell auch Porträtfotos aufnehmen, wenn ihr den Porträt-Modus gar nicht ausgewählt habt.

Dazu werden einfach immer die notwendigen Informationen gesichert, sodass ihr eure normale Aufnahme nachträglich in ein Porträt verwandeln und sogar den Fokus manuell festlegen könnt.

Die neuen Features im Überblick:

Dynamic Island (Software-gesteuerte Display-Aussparung)

Maximale Display-Helligkeit: bis zu 2.000 Nits (im Freien)

A16 Bionic-Chip (wie beim iPhone 14 Pro)

48-MP-Hauptkamera mit f/1,6 Blende, die einen zweifachen Tele-Zoom erlaubt

12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit f/2,4 Blende

Unterstützung für drahtloses Laden mit Qi2

USB-C (allerdings nur mit USB-2.0-Spezifikation)

WLAN 6, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband-Chip U2

Neue iPhone 15-Farben: Grün, Gelb, Blau, Pink, Schwarz

Preise und Verfügbarkeit:

Preise: ab 949 Euro

Verfügbar ab 22. September 2023

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: Die Neuerungen im Überblick

Anders als erwartet, wird es in diesem Jahr noch kein Ultra-Modell geben. Stattdessen setzt Apple wieder auf das iPhone 15 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll). Beide Geräte werden von Apples neuem A17 Pro befeuert, der sogar in der Lage ist, Triple A-Spiele wie Resident Evil: Village auf dem Smartphone zu spielen.

Die Kameras sind einmal mehr das Herzstück der neuen Modelle. Neben den erweiterten Porträtfoto-Funktionen integrierte Apple im iPhone 15 Pro Max eine neue Telekamera mit einer Brennweite von 120 mm.

Die neuen Features im Überblick:

Neues Titan-Gehäuse

Maximale Display-Helligkeit: bis zu 2.000 Nits (im Freien)

A17 Pro als neuer 3-Nanometer-Chip mit komplett neuer GPU für Raytracing und Konsolenspiele

48-MP-Hauptkamera mit f/1,78 Blende, die einen zweifachen Tele-Zoom erlaubt

12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit f/2,2 Blende

12-MP-Telekamera mit f/2,8 Blende für dreifachen optischen Zoom im iPhone 15 Pro

12-MP-Telekamera mit f/2,8 Blende für fünffachen optischen Zoom im iPhone 15 Pro Max

Unterstützung für drahtloses Laden mit Qi2

USB-C mit USB-3.0-Spezifikation

WLAN 6E, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband-Chip U2

iPhone 15 Pro-Farben: Titan Schwarz, Titan, Weiß, Titan Blau und Titan Natur

Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB (Basisspeicher für das iPhone 15 Pro Max auf 256 GB angehoben)

Preise und Verfügbarkeit:

Preise: ab 1.199 Euro

Verfügbar ab 22. September 2023

Preise und Verfügbarkeiten

Laut Apple lassen sich alle neuen iPhone-15-Modelle bereits ab dem 15. September um 14 Uhr auf der offiziellen Website sowie den Mobilfunkanbietern vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt dann eine Woche später, am 22. September 2023.

iPhone 15 : 949 Euro (128 GB), 1.079 Euro (256 GB), 1.329 Euro (512 GB)

: 949 Euro (128 GB), 1.079 Euro (256 GB), 1.329 Euro (512 GB) iPhone 15 Plus : 1.099 Euro (128 GB), 1.229 Euro (256 GB), 1.479 Euro (512 GB)

: 1.099 Euro (128 GB), 1.229 Euro (256 GB), 1.479 Euro (512 GB) iPhone 15 Pro : 1.199 Euro (128 GB), 1.329 Euro (256 GB), 1.579 Euro (512 GB), 1.829 Euro (1 TB)

: 1.199 Euro (128 GB), 1.329 Euro (256 GB), 1.579 Euro (512 GB), 1.829 Euro (1 TB) iPhone 15 Pro Max: 1.449 Euro (256 GB), 1.639 Euro (512 GB), 1.949 Euro (1 TB)

Die diesjährige Preisgestaltung überrascht, da ihr im Vergleich zu den Vorgänger zwischen 50 und 200 Euro spart. In den USA sind die Preise hingegen teils leicht gestiegen.