Mehr Akkulaufzeit: Eine neue Technik könnte der nächste große Trend bei Gaming-Tastaturen werden

Eine neue Schaltertechnologie soll die Akkulaufzeit bei kabellosen Modellen verbessern – und das trotz hoher Leistung. (Bildquelle: Jan Stahnke, CES 2025)

Hardware-Hersteller Epomaker hat auf der CES 2025 seine erste Gaming-Tastatur mit induktiven Schaltern angekündigt, die Magcore 87.

Induktive Schalter sollen zwar die analoge Leistungsfähigkeit magnetischer Hall-Effect-Switches besitzen, den Akku bei kabellosen Hochleistungs-Tastaturen aber schonen.

Außerdem muss nicht mehr in jeden Schalter ein separater Hall-Effect-Sensor verbaut werden. Das ändert den Aufbau des gesamten Schalters. Laut Hardware-Entwickler Cherry führt das zu einer gleichmäßigeren Beleuchtung der Tastenkappen.

Möglicherweise wird so das Entscheidungsdilemma rund um north-facing vs. south-facing obsolet. Schlecht oder nur halb beleuchtete Tastenkappen, beziehungsweise deren Zeichen, könnten ebenfalls endlich der Vergangenheit angehören.

Kollege Jan ist übrigens live bei der CES 2025 vor Ort und hat die Epomaker-Tastatur selbst ausprobiert. Sein Ersteindruck:

Auf den ersten Tastendruck merkt man nicht allzu viel Unterschied zu Hall-Effekt-Tastaturen, auch wenn sich der Tastendruck etwas sanfter anfühlt als gewohnt.

Weiter erklärt Jan, Epomaker habe ihm vor Ort versichert, der wahre Vorteil gegenüber Hall-Effekt-Tastaturen solle eher die Stabilität sein. Ob sich das bewahrheitet, müsse aber ein ausgiebiger Test zeigen.

Nicht ganz neu aber neu

Zuvor hatte bereits im Juni Produzent Ducky seine Ducky OneX auf der Computex 2024 promotet (PC Gamer), die ebenfalls auf Induktionsschalter setzt.

Die darin verbauten Schalter sind Teil der Multipoint-MX-Reihe von Cherry. Diese umfasst bislang drei Typen: Cyan, Black und Silver. Wie immer stehen die Farbendungen bezeichnend für verschiedene Schaltercharakteristika. Innerhalb dieser Serie haben alle Switches die sogenannte Hot-Swap-Fähigkeit.

Auf welche Schalter genau Epomaker setzt, wurde bisher nicht kommuniziert.

Tatsächlich sind High-End-Tastaturen ohne Kabel und mit Hall Effect und anderen High-End-Spezifikationen eher in der Minderheit. Aus gutem Grund: Sie benötigen viel Energie, sodass viele lieber zum Kabel greifen, anstatt ständig die Tastatur aufladen zu müssen. Induktionsschalter wollen dieses Problem beheben.

Die Epomaker Magcore 87 wird voraussichtlich Ende Januar im TKL-Format erscheinen und rund 200 US-Dollar kosten.

Nele Wobker Meinung der Expertin: Ich habe bereits weit über 100 Gaming-Tastaturen getestet und betreue unsere große Kaufberatung zum Thema Gaming-Tastaturen, aber Induktionsschalter sind für mich noch neu. Daher bin ich umso gespannter auf die ersten Testgeräte mit der neuen Schaltertechnologie. Ob diese dann auch wirklich den Aussagen und Erwartungen gerecht werden, bleibt abzuwarten. Gelegentlich findet man am Markt außerdem auch bereits jetzt schon magnetische und optische Gaming-Tastaturen mit ordentlicher Akkulaufzeit, wenn auch nicht sehr oft.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Induktionsschaltern bei Gaming-Tastaturen? Glaubt ihr, dass diese gegenüber Hall-Effect-Schaltern wirklich eine optimierte Akkulaufzeit gewähren oder bleiben dafür andere Aspekte auf der Strecke? Besitzt ihr vielleicht sogar schon induktive Schalter in eurer Gaming-Tastatur? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!