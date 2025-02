Kamera auf »DLSR-Niveau« – Realme teasert beeindruckendes Handy an

Damit haben vermutlich die wenigsten gerechnet. Der Smartphone-Hersteller realme präsentiert eine Smartphone-Kamera, die es in sich hat. (Bild: realme.)

Und es hat Zoom gemacht – Der Smartphone-Hersteller realme hat Teaser veröffentlicht, die zeigen, was das neue Kamera-Flaggschiff draufhat. Schaut man sich die Werte an, macht das neue Smartphone Kameragrößen wie dem Xiaomi 15 Ultra Konkurrenz.

Eine Kamera auf DLSR-Level

Realme sind dieses Jahr auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zu Gast und lassen auf X verlauten, dass sie nicht ohne neue Geräte im Gepäck anreisen. In diesem Video spielt das realme-Team mit einem Handy und kündigt an, auf der MWC aufzulösen, was es mit der Kamera auf DLSR-Level auf sich hat.

Was kann die Smartphone-Kamera?

Ein wenig wird bereits im oberen Video angedeutet, weitere Bilder erzählen schon mehr, wenn auch nicht viel mehr.

Die Smartphone-Kamera bringt Folgendes mit:

Ein Teleobjektiv mit 10-fachem Zoom.

Neben zwei Bildern, die die genannten technischen Details verraten, wurden auch Fotos veröffentlicht, die mit dieser Kamera geschossen wurden.

Neben Xiaomi wird auch Samsung vor Ort sein und neue Modelle vorstellen, die bereits geleakt wurden.

Neben der Kamera wird es auch KI-Funktionen geben

Zum einen können mittels KI unerwünschte Objekte aus euren Videos entfernt werden.

Zum anderen könnt ihr Fotos mittels Spracheingabe bearbeiten:

Wann findet die MWC statt?

Die MWC findet vom 3. bis 6. März in Barcelona statt. Auf der Veranstaltung dreht sich alles um Themen wie IoT, Industrie 4.0, Mobilität, Cybersecurity, KI, Healthcare, Smart City oder Energie. Auch zahlreiche Smartphone-Hersteller sind vor Ort. Erwartet werden über 100.000 Teilnehmer, mehr als 2700 Aussteller und Sponsoren aus über 200 Ländern. Darunter zahlreiche Tech-Giganten, aber auch Regierungsinstanzen wie beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).