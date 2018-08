Katastrophenschutz - Digitale Werbetafeln sollen Bevölkerung warnen

Was ein wenig an The Day After Tomorrow oder vergleichbare Kinostreifen erinnert, könnte in Deutschland in naher Zukunft eine Maßnahme beim Katastrophenschutz werden: Denn laut Golem plant das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Installation und Nutzung von digitalen Werbetafeln, um die Bevölkerung schneller über drohende Ernstfälle informieren zu können.

Dazu will das BBK mit Anbietern entsprechender Großdisplays zusammenarbeiten, um möglichst zügig entsprechende Warnhinweise verbreiten zu können. Außerdem plant die Behörde die Vereinheitlichung entsprechender Katastrophen-Apps wie »Nina« und »Katwarn«. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte BBK-Präsident Christoph Unger:

"Wir schließen derzeit mit Anbietern digitaler Reklametafeln Vereinbarungen, damit wir auch darauf Warnungen anzeigen lassen können. Das Bundesamt ist beauftragt, es technisch zu ermöglichen, dass jeder Bürger gewarnt wird, egal, welche App er auf dem Handy hat."

Genauere Details zu der technischen Umsetzung entsprechender Warnmeldungen gab das BBK bislang allerdings noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ab wann entsprechende Hinweise auf digitalen Werbetafeln tatsächlich umgesetzt werden können.

