Revolution in der Religion: Erster KI-basierter Gottesdienst be- und entgeistert Gläubige

Auch vor der Religion macht ChatGPT keinen halt. (Bild: AdobeStock - Paul)

Technologie und Glauben haben im Alltag auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Trotzdem kommt es vor, dass sich die beiden Bereiche kreuzen. So zum Beispiel am deutschen Kirchentag.

Am vergangenen Freitag versammelten sich über 300 Menschen zu einem experimentellen Gottesdienst in der St. Paul-Kirche im bayrischen Fürth, um einer ungewöhnlichen Premiere beizuwohnen:

Denn ein KI-basierter Chatbot hat den dortigen Gottesdienst verfasst und präsentiert. Wie die Webseite des Kirchentags berichtet, war die Predigt rund 45 Minuten lang und wurde von Avataren auf einer Leinwand abgehalten. Angeblich waren nur 2 Prozent der Texte nicht von der KI generiert.

Der Gottesdienst wurde im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentags vorgetragen - einer alle zwei Jahre in Deutschland stattfindenden Veranstaltung, die Zehntausende von Teilnehmern anzieht.

Die Idee für diesen außergewöhnlichen Gottesdienst kam von Jonas Simmerlein, Theologe und Philosoph an der Universität Wien. Er hat dem ChatGPT-Chatbot den Auftrag gegeben, den Gottesdienst zu verfassen, und den gesamten Prozess überwacht.

Der Gottesdienst konzentrierte sich auf Themen wie das Loslassen der Vergangenheit und die Überwindung der Angst vor dem Tod.

Die Reaktionen auf den von der KI geleiteten Gottesdienst waren gemischt. Der ein oder andere Prediger-Avatar musste sich gelegentlich Gelächter gefallen lassen. Das lag wohl hauptsächlich an der emotionslosen Darstellung und der monotonen Stimme.

Der experimentelle, KI-gesteuerte Gottesdienst zog so viel Interesse auf sich, dass sich schon eine Stunde vor Beginn eine lange Warteschlange vor der Kirche bildete.

Einige Gemeindemitglieder wie die 54-jährige IT-Expertin Heiderose Schmidt fanden die fehlenden Emotionen und die schnelle, monotone Rede des Avatars abstoßend (via apnews):

»Es gab kein Herz und keine Seele. Die Avatare zeigten keinerlei Emotionen, hatten keine Körpersprache und sprachen so schnell und monoton, dass es mir sehr schwerfiel, mich auf das zu konzentrieren, was sie sagten. [...] Aber vielleicht ist es für die jüngere Generation, die mit all diesen Dingen aufgewachsen ist, anders.«