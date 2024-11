Kindle Angebot des Tages am 15.11 bringt 8 Bücher ins Angebot, darunter ein Krimi-Highlight

Die eBooks im Kindle-Tagesangebot. Bildquelle: Adobestock von joostverbeek

Bei Amazon gibt es täglich wechselnde eBooks im Tagesangebot. Hier erhaltet ihr einen bunten Mix aus Büchern zum kleinen Preis - für Bücherwürmer ein gefundenes Fressen. Ein Krimi mit fast 20.000 Bewertungen ist ebenfalls dabei.

Das heutige Tagesangebot am 15.11.2024 enthält: 8 Bücher zum Preis von 99 Cent bis 4 Euro. Das sind zwei Krimis, zwei historische Romane, drei Romane und ein Urban-Fantasy.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die Tote im Eis: Ein Fall für Anna Glad

Ausgezeichnet mit dem Preis für Finnlands besten Krimi des Jahres. Bild: Aufbau-Verlag

Genre: Krimi

Krimi Erschienen am : 19. September 2023

: 19. September 2023 Autor: Evan Frantz

Evan Frantz Seiten: 401

In einer finnischen Kleinstadt wird die Leiche der Lehrerin Boel in einem Eisloch gefunden. Während die meisten an einen Unfall glauben, hegen Kommissarin Anna Glad und ihre Kollegin Märta Zweifel. Die Ermittlungen nehmen eine neue Wendung, als Anna eine alte Videokassette mit Aufnahmen einer Luciaprozession von 1988 erhält. Damals war Boel selbst Schülerin auf Stockudden. Während die Stadt sich auf das Lichterfest vorbereitet, entdeckt Anna, dass die Ereignisse von damals unheilvoll mit der Gegenwart verknüpft sind und drohen, sich zu wiederholen.

Ihr kriegt den preisgekrönten Krimi heute bei Amazon für 2,49 Euro. Bei Thalia erhaltet ihr das eBook ebenfalls für 2,49 Euro.

Die Frauen vom Jungfernstieg. Gerdas Entscheidung

Ein historischer Roman mit hamburger Kulisse. Bild: Aufbau-Verlag

Genre: Roman

Roman Erschienen am: 18. Januar 2021

18. Januar 2021 Autor: Lena Johannson

Lena Johannson Seiten: 394

Hamburg, 1889: Gerda und der Apotheker Oscar träumen davon, gemeinsam etwas Großes aufzubauen. Oscar kauft das Labor von Paul Carl Beiersdorf und entwickelt innovative Produkte. Doch seine modernen Ansichten und seine jüdische Herkunft sorgen für Ablehnung in der hanseatischen Gesellschaft. Gerda versucht, Oscars Ansehen zu stärken, indem sie in ihrer Villa Salonabende für einflussreiche Gäste organisiert. Während sie gegen Vorurteile und Widerstände kämpft, steht auch Oscars neueste Erfindung auf dem Spiel.

Ihr kriegt den Krimi heute bei Amazon für 2,49 Euro

Snowbound Hearts

Fünf verschneite Nächte, sechs Singles und eine ganze Menge Mistelzweige! Bild: Aufbau-Verlag.

Genre: Roman

Roman Erschienen am: 1. November 2023

1. November 2023 Autor: Whitley Cox

Whitley Cox Seiten: 384

Daisy lädt ihre Freunde zu einem Weihnachtsurlaub in die Berge ein: den grummeligen Arzt Wilson, die streitlustige Amber, den Koch Rowan, die Autorin Juniper, die Geschäftsfrau Hunter und den Wissenschaftler Austin. Während ihrer fünf Tage gemeinsam sprühen Funken, Geheimnisse kommen ans Licht, und Daisy plant für jeden ein persönliches Weihnachtswunder. Schließlich könnte dieses Weihnachten das Fest der Liebe und neuer Verbindungen werden.

Dieser Roman bringt Hitze in die kalte Jahreszeit. Heute bekommt ihr ihn bei Amazon für 2,99 Euro Bei Thalia erhaltet ihr das eBook ebenfalls für 2,99 Euro.

Die Lichtbringerin 1

Magisch-romantische Urban Fantasy zum Niederknien! Bild: Impress.

Genre: Urban-Fantasy

Urban-Fantasy Erschienen am: 28. November 2019

28. November 2019 Autor: Johanna Danninger

Johanna Danninger Seiten: 364

Lucia überlebt überraschend einen schweren Autounfall nahezu unverletzt und trifft den mysteriösen Rakesh, der sich als ihr Mentor vorstellt. Er behauptet, sie habe magische Fähigkeiten, doch Lucia hält das für Unsinn – bis sie sich plötzlich in einem Kampf zwischen schwarzen Magiern, Dämonen und Lichtkriegern wiederfindet. Widerwillig muss sie sich ihrem Schicksal stellen, während Gefühle für den charismatischen Rakesh aufkommen. Eine magisch-romantische Urban-Fantasy-Geschichte voller Spannung, Magie und Liebe.

Das Fantasy-Abenteuer erhaltet ihr heute bei Amazon für 1,99 Euro . Das eBook findet ihr bei Thalia ebenfalls für 1,99 Euro.

Das Geheimnis der Venus

Die spannende Geschichte hinter dem berühmten Botticelli-Gemälde »Primavera«. Bild: Aufbau-Verlag.

Genre: Historischer Roman

Historischer Roman Erschienen am: 15. Juli 2024

15. Juli 2024 Autor: Pia Rosenberger

Pia Rosenberger Seiten: 464

Florenz, 1482: Nach Jahren im Kloster kehrt die 18-jährige Mira zurück und hilft Sandro Botticelli bei seinem Werk Primavera. Dabei begegnet sie dem Gardisten Riccardo, der ihr Herz gewinnt – obwohl sie einem Cousin von Lorenzo de Medici versprochen ist. Neben der Liebe beschäftigen Mira das geheimnisvolle Vorbild der Venus und der rätselhafte Tod einer der drei Grazien.

Amazon schickt euch heute für 2,99 Euro nach Florenz. Das eBook findet ihr bei Thalia ebenfalls für 2,99 Euro.

Der Schwur der Gräfin

Eine mitreißende Geschichte über die Wittelsbacherin Jakobäa von Bayern-Holland am Rande des Hundertjährigen Krieges. Bild: Silke Elzner.

Genre: Historischer Roman

Historischer Roman Erschienen am: 7. November 2023

7. November 2023 Autor: Silke Elzner

Silke Elzner Seiten: 678

Anfang des 15. Jahrhunderts kämpft Jakobäa, die Erbin des holländischen Grafentitels, um ihr Recht inmitten eines blutigen Bürgerkriegs. Nach dem Mord an ihrem ersten Ehemann und dem Versagen des zweiten beschließt sie, selbst Verbündete zu finden. Am Hof in London scheint sie Erfolg zu haben – doch gefährlicher als jede Schlacht wird ein Mann, der ihr Herz erobert.

Diesen historischen Roman bekommt ihr heute bei Amazon für 1,49 Euro

Die Zeit heilt keine Wunden

Ein Ostsee-Krimi mit über 18.500 Bewertungen bei Amazon. Bild: M Edition.

Genre: Ostsee-Krimi

Ostsee-Krimi Erschienen am: 21. April 2015

21. April 2015 Autor: Hendrik Falkenberg

Hendrik Falkenberg Seiten: 508

Ein Leichenfund bringt den jungen Sportpolizisten Johannes Niehaus mit dem eigenwilligen Kriminalhauptkommissar Janssen zusammen. Widerwillig arbeiten sie als Team und stoßen auf Vertuschungen und dunkle Geheimnisse, die sie an ihre Grenzen bringen. Als Johannes eine Spur ins Dritte Reich entdeckt, ahnt er nicht, wie sehr diese dramatische Woche sein Leben verändern wird.

Dieser Krimi ist bei seinen über 18.500 Bewertungen mit 4,0 Sternen bei Amazon auf jeden Fall einen Blick wert. Diesen kriegt ihr im Tagesangebot für 99 Cent. Bei Thalia ist das eBook nicht erhältlich, dort zahlt ihr für das Taschenbuch 14,99 € (via Thalia.de).

Zitronensommertage

Eine berührende Geschichte um Verlust und Neuanfang in der zauberhaften Landschaft der Costa Brava Bild: Tinte & Feder.

Genre: Roman

Roman Erschienen am: 13. September 2022

13. September 2022 Autor: Karin Lindberg

Karin Lindberg Seiten: 346

Nach einem Schicksalsschlag sucht Núria Trost bei ihren Großeltern an der Costa Brava. Dort trifft sie auf Xavi, einen zurückgezogenen ehemaligen Sternekoch. Während sie ihm hilft, einen Straßenhund zu versorgen, kommen sie sich näher. Doch ihre Begegnungen wecken in beiden widersprüchliche Gefühle, die ihre Leben unerwartet berühren.

Auf geht's nach Spanien. Bei Amazon erhaltet ihr den sommerlichen Roman für 99 Cent. Das eBook wird bei Thalia nicht angeboten. Dort erhaltet ihr das Taschenbuch für 11,99 Euro (via Thalia.de).

War heute ein Buch für euch dabei? Welche Genre lest ihr am liebsten? Von welchem Buch hofft ihr, dass es demnächst im Angebot erscheint? Welches Buch liegt zur Zeit auf deinem Nachtkästchen? Ihr habt Leseempfehlungen? Immer her damit.