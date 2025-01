Kindle Angebot des Tages am 17.01.: Januar mit 10 neuen eBooks für euch

Bildquelle: Adobe Stock Tada Images

Amazon aktualisiert täglich sein eBook-Angebot mit neuen rabattierten Werken. Oft ein bunter Mix aus verschiedenen Genres. Heute mit einer breiten Sammlung und vielleicht dem ein oder anderen Geheimtipp.

Das heutige Tagesangebot am 17.01.2025 enthält: Zehn Bücher zum Preis von 1,19 Euro bis 2,99 Euro. Dabei sind heute viele Romane vertreten. Bedenkt, dass die Angebote nur bis Mitternacht aktiv sind und danach andere Bücher in die Auswahl rotieren.

Wir zeigen euch im Kurzüberblick alle Angebote auf Amazon und Thalia (falls verfügbar) und gehen danach genauer auf ein paar Highlights ein.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die heutigen Angebote im Überblick

Die Angebote im Überblick

Ein paar Highlights stellen wir euch kurz mit einer Zusammenfassung vor:

Es war einmal in Deutschland von Stefan Barth

In einer Zeit des Umbruchs kämpft ein Mann darum, seinen Platz in einer von Krieg und Gewalt gezeichneten Welt zu finden. Der Roman erzählt von einem Deutschland, das sich im Chaos befindet, und von Menschen, die inmitten der Ungewissheit nach Hoffnung und Gerechtigkeit suchen. Während politische Spannungen und persönliche Konflikte eskalieren, stehen die Figuren vor Entscheidungen, die ihr Leben für immer verändern könnten.

Stefan Barth schildert mit eindringlicher Sprache und atmosphärischer Dichte die Herausforderungen einer Epoche, in der Ideale und Moral ständig auf die Probe gestellt werden. Dabei verwebt er historische Ereignisse mit einer fesselnden Erzählung über Loyalität, Verrat und den Mut, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Die Charaktere sind vielschichtig und realistisch gezeichnet, was ihre inneren Konflikte umso greifbarer macht.

Ohne sich auf reine Geschichtsschreibung zu reduzieren, entfaltet sich ein spannender Roman, der Vergangenheit und Gegenwart in einem mitreißenden Erzählfluss verbindet. „Es war einmal in Deutschland“ zeigt eindrucksvoll, wie Menschen in Extremsituationen handeln und wie ihre Entscheidungen nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das der nachfolgenden Generationen beeinflussen.

Der 5-Uhr-Club: Gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich von Robin Sharma

Robin Sharma präsentiert in diesem inspirierenden Ratgeber eine Methode, mit der jeder sein volles Potenzial entfalten kann – indem er seinen Tag bewusst um 5 Uhr morgens beginnt. Durch eine Kombination aus Produktivitätstechniken, mentalem Training und bewährten Gewohnheiten zeigt das Buch, wie ein strukturierter Morgen die Weichen für langfristigen Erfolg stellt. Sharma argumentiert, dass Disziplin und Routinen der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind.

Das Buch erzählt nicht nur von praktischen Ansätzen zur Selbstoptimierung, sondern integriert diese in eine fesselnde Geschichte. Durch die Erfahrungen verschiedener Charaktere vermittelt Sharma die Prinzipien des 5-Uhr-Clubs auf eine lebendige und motivierende Weise. Leserinnen und Leser erhalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um den frühen Morgen optimal zu nutzen und mehr Fokus, Energie und Kreativität in ihren Alltag zu bringen.

„Der 5-Uhr-Club“ ist mehr als ein klassischer Ratgeber – es ist eine Einladung, die eigene Komfortzone zu verlassen und die ersten Stunden des Tages bewusst für persönliches Wachstum zu nutzen. Wer nach einer Methode sucht, um sein Leben neu auszurichten, wird hier inspirierende Anregungen und praktische Tipps finden, die nachhaltige Veränderungen ermöglichen.

Mehr zum Thema Wie viele Bücher passen auf einen Kindle? von Marten Neelsen

Die Gärten von Damaskus von Cornelia Kempf

Vor der prachtvollen Kulisse des alten Damaskus entfaltet sich die bewegende Geschichte einer Frau, die sich zwischen Tradition und eigenen Träumen behaupten muss. Ihre Welt ist geprägt von gesellschaftlichen Zwängen, politischen Intrigen und persönlichen Herausforderungen, die sie immer wieder an ihre Grenzen bringen. Doch trotz aller Widerstände lässt sie sich nicht entmutigen und kämpft für ihre eigene Zukunft.

Cornelia Kempf gelingt es, die Atmosphäre der historischen Stadt lebendig werden zu lassen. Mit detaillierten Beschreibungen entführt sie die Leserinnen und Leser in eine Zeit, in der Damaskus eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit erlebte. Die Charaktere sind vielschichtig und spiegeln die unterschiedlichen Facetten einer Gesellschaft wider, die sich zwischen Tradition und Wandel bewegt.

„Die Gärten von Damaskus“ ist eine packende Erzählung über Mut, Liebe und die Suche nach dem eigenen Weg. Die Handlung ist fesselnd und emotional, ohne dabei vorhersehbar zu sein. Durch die authentische Darstellung historischer Hintergründe und die berührende Geschichte der Protagonistin wird dieser Roman zu einem besonderen Leseerlebnis für alle, die historische Romane mit Tiefgang schätzen.