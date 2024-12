Kindle Angebote des Tages am 20.12.: Kurz vor Weihnachten wird es gefährlich

8 E-Books gibt es heute für euch im Angebot zwischen 99 Cent und 3,99 €. (primestockphotograpy - stock.adobe.com)

8 Bücher hat Amazon heute als Teil des täglichen Kindle Angebots veröffentlicht und stellt sie für niedrige Sonderpreise zur Verfügung: Heutige Highlights sind zwei Thriller und ein historischer Roman mit über 12.000 Bewertungen - gefährliches Katz-und-Maus-Spiel trifft auf Familiensaga.

Insgesamt gibt es heute einen bunten Mix aus Thrillern, historischen Romanen und herzerwärmende Romance für die kalten Tage. Vier der Bücher gibt es heute für 99 Cent, es geht aufwärts bis 3,99 €. Wir haben euch eine kleine Übersicht erstellt.

Labyrinth: Tödliche Spekulation

Spannende Action von einer Autorin aus Lübeck. Bild: Montlake

Genre: Thriller

Thriller Erschienen am : 25.08.2015

: 25.08.2015 Autor: Stefanie Ross

Stefanie Ross Seiten: 424

424 Verlag: Montlake Romance

Andreas „Andi“ Pohl, Teamchef beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, will sich in seiner norddeutschen Heimat von einer Schussverletzung erholen, doch schon am ersten Abend explodiert seine Wohnung. Die Journalistin Anna, eine ehemalige Schwärmerin, erzählt ihm von einem Mord und weiteren Verbrechen, durch die er erfährt, dass sein Bruder finanziell am Abgrund steht.

Andi verschweigt Anna seine KSK-Zugehörigkeit, doch bei gemeinsamen Ermittlungen geraten beide zunehmend in Gefahr. Neben ihren aufkommenden Gefühlen füreinander, entwickelt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel.

Stefanie Ross feierte 2012 ihr Debüt als Thriller-Autorin. Diesen Thriller gibt es heute für 99 Cent bei Amazon als E-Book. Für das Taschenbuch zahlt ihr 12,00 €.

Die Totentafel

Band 1 der Heather-Bishop-Reihe. Bild: André Milewski

Genre: Thriller

Thriller Erschienen am : 23.03.2017

: 23.03.2017 Autor: André Milewski

André Milewski Seiten: 288

288 Verlag: Selfpublishing

Detective Heather Rollins, frisch auf ein neues Revier versetzt, untersucht den Mord an einem Archäologen vor dem Metropolitan Museum. Bald wird klar, dass der Täter die Polizei nutzen will, um eine altägyptische Totentafel zu finden. Die Ermittlungen zwingen Heather, mit ihrem gewalttätigen Ex-Mann zusammenzuarbeiten, doch dann verliert der Mörder die Geduld …

Zusammen mit Stefan Barth und G. S. Foster bildet er die »Autoren-Amigos« und als Trio sind sie auf den Buchmessen Deutschlands unterwegs. Diesen Thriller gibt es heute für 1,19 € bei Amazon als E-Book. Für das Taschenbuch zahlt ihr 12,00 €.

Warme Milch und Kummerkekse

Ein Buch wie ein warmer Keks. Bild: Montlake

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 19.04.2016

: 19.04.2016 Autor: Frieda Lamberti

Frieda Lamberti Seiten: 188

188 Verlag: Montlake Romance

Die Taxifahrerin Dagmar und der Polizist Pit werden aus Nachbarn ein Paar, doch während sie von einer Hochzeit träumt, holen sie die Schatten ihrer Vergangenheit ein. Ist es Einbildung, Zufall oder echte Gefahr – und wem kann sie noch vertrauen?

Den zweiten Teil der gleichnamigen Reihe bekommt ihr heute für 99 Cent bei Amazon als E-Book. Für das Taschenbuch zahlt ihr 12,00 €.

Der weiße Ahorn

Auftakt einer fulminanten Familiensaga. Bild: Tinte & Feder

Genre: Historischer Roman

Historischer Roman Erschienen am : 26.02.2019

: 26.02.2019 Autor: Mina Baites

Mina Baites Seiten: 312

312 Verlag: Tinte & Feder

Berlin, 1881: Die Schuhfabrik der Familie Breitenbach steht unter Druck, und Georg soll in Colorado eine Tochterfabrik gründen, um das Unternehmen zu retten. Seine mutige Schwester Rosa begleitet ihn, um ihren Traum von einem unabhängigen Leben und einer eigenen Schule zu verwirklichen. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen der Neuen Welt, die größer sind, als sie erwartet hatten.

Währenddessen kämpfen Vater Hermann und Bruder Theodor in Berlin nicht nur gegen geschäftliche Konkurrenten, sondern auch mit privaten Turbulenzen. Die Frage bleibt, ob die Familie trotz aller Hindernisse ihrem Symbol des weißen Ahorns, das für Zusammenhalt steht, gerecht werden kann.

Im Kindle-Shop ist der Roman die Nr. 20 in der Kategorie Historische Romane . Mit 4,2 Sternen bei über 12.000 Bewertungen ein absoluter Geheimtipp. Den Roman bekommt ihr heute für 99 Cent bei Amazon als E-Book. Für das Taschenbuch zahlt ihr 12,00 €.

Auch diese Angebote warten auf euch

Vier weitere Bücher stehen heute zur Auswahl:

Der Schwur des Herzogs : Lady Genevieve Farendale, die nach einem enttäuschten Vertrauen nie wieder lieben wollte, trifft in London auf den charmanten Marquis Cedric Falcot, der unerwartet ihr Herz gewinnt und sie vor die Frage stellt, ob er wirklich der Gentleman sein kann, den sie verdient.

: Lady Genevieve Farendale, die nach einem enttäuschten Vertrauen nie wieder lieben wollte, trifft in London auf den charmanten Marquis Cedric Falcot, der unerwartet ihr Herz gewinnt und sie vor die Frage stellt, ob er wirklich der Gentleman sein kann, den sie verdient. Die kleine Inselschule: Katharina und ihre Tochter Mila verbringen sechs Wochen in einer Mutter-Kind-Klinik auf Langeoog, wo Mila neue Kraft tankt, Katharina Freundschaften knüpft und erstmals von einem Neuanfang träumt – doch dabei steht ihr noch immer die Erinnerung an Milas Vater im Weg.

Katharina und ihre Tochter Mila verbringen sechs Wochen in einer Mutter-Kind-Klinik auf Langeoog, wo Mila neue Kraft tankt, Katharina Freundschaften knüpft und erstmals von einem Neuanfang träumt – doch dabei steht ihr noch immer die Erinnerung an Milas Vater im Weg. Geld, Macht, Tod: Auf ihrer Indienreise lernt Cathérine den charismatischen Rajendra Kalachuri kennen, doch als sie die dunklen Geheimnisse seiner Welt voller Geld, Drogen und Macht entdeckt, gerät sie in einen tiefen Gewissenskonflikt.

Auf ihrer Indienreise lernt Cathérine den charismatischen Rajendra Kalachuri kennen, doch als sie die dunklen Geheimnisse seiner Welt voller Geld, Drogen und Macht entdeckt, gerät sie in einen tiefen Gewissenskonflikt. Krieg und Sühne: Mikhail Zygar beleuchtet in seinem Buch die historischen Mythen und Propaganda, die Russlands Krieg gegen die Ukraine vorbereitet haben, und zeigt die Wurzeln des russischen Imperialismus sowie Wege aus dessen zerstörerischem Denken auf.

