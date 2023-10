Kommen neue günstige iPads? Apple plant wohl für diese Woche eine Ankündigung

Diese Woche könnten entweder neue iPads oder ein neuer Apple Pencil angekündigt werden. (Bild: Apple)

In dieser Woche könnte es spannende Neuigkeiten von Apple geben, aber es bleibt unklar, welche Geräte genau angekündigt werden. Zwei unterschiedliche Berichte sorgen für Spekulationen unter Apple-Fans.

Neue iPads oder neuer Apple Pencil?

Ersten Berichten zufolge plant Apple, drei seiner iPads zu aktualisieren: das Basismodell, das iPad Air und das iPad Mini. 9to5Mac und Supercharged berichteten, dass Apple Pressemitteilungen herausgeben wird, um bekannt zu geben, dass das iPad Air mit dem M2-Chip und das iPad Mini mit dem A16 Bionic Chip ausgestattet wird.

Während das iPad Air im letzten Jahr bereits aktualisiert wurde, ist es beim iPad Mini schon länger her. Es wird gemunkelt, dass abseits vom Chip nur wenig Änderungen gemacht werden. Unter anderem soll das sogenannte »Jelly-Scrolling«-Problem des iPad Mini behoben werden.

Was ist Jelly-Scrolling? Der Jelly Scroll-Effekt ist eine visuelle Verzerrung, die bei einigen Bildschirmen auftritt, wenn sich der Bildschirminhalt während schneller Bewegungen wellenförmig verformt. Dies kann die Lesbarkeit von Texten und Bildern beeinträchtigen und wird oft als störend empfunden.

Laut dem japanischen Blog Mac Otakara könnte Apple stattdessen eine neue Version des Apple Pencil vorstellen. Der Apple Pencil 3 soll austauschbare magnetische Spitzen für verschiedene Zeichen- und Maltechniken bieten.

Obwohl der aktuelle Apple Pencil bereits magnetisch an bestimmten iPad-Modellen haftet, könnte die neue Version weitere Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen - einen USB-C-Anschluss zum Beispiel.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung von Apple. Der renommierte Apple-Insider Mark Gurman hat zwar bestätigt, dass Apple an neuen iPad-Modellen arbeitet, geht aber davon aus, dass diese Ankündigung nicht in diesem Monat erfolgen wird. Er sagt voraus, dass sie erst nächstes Jahr erscheinen werden.

Es bleibt also abzuwarten, welche Ankündigung Apple in dieser Woche tatsächlich machen wird. Ob es sich um neue iPads mit verbesserten Chips oder um den Apple Pencil 3 handelt, wird sich bald zeigen. Wir können gespannt sein und erwarten, in den nächsten Tagen Klarheit zu erhalten.

Mehr Gerüchte zu iPads iPad Pro 2024: Apple verdoppelt angeblich den Speicher - auch der Preis soll stark steigen von Jan Stahnke

Auf welche Ankündigung würdet ihr euch mehr freuen? Neue iPads oder ein neuer Apple Pencil? Welche neuen Features und Funktionen erwartet ihr für Apples neue Tablets? Und welche Verbesserungen erwartet ihr für den neuen Apple Pencil? Besitzt ihr den Pencil der ersten oder zweiten Generation und seid ihr zufrieden mit diesem? Schreibt es uns unten in die Kommentare!