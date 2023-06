Konsole im Hosentaschen-Format: Aus China kommt ein winziger Retro-Handheld

Der RG Nano von Anbernic ist wohl nicht besonders ergonomisch, passt aber dafür wirklich in die Hosentasche oder kann als Schlüsselanhänger verwendet werden. (Bild: Anbernic)

Sind euch aktuelle Handheld-Konsolen zu groß? Aus China kommt nun ein neues Gerät, das den Small-Form-Faktor auf die Spitze treibt.

Handheld-Konsolen sind wieder in Mode und heute haben wir auf diesem Markt sogar mehr Auswahl als je zuvor. Allerdings haben fast alle davon eine Sache gemeinsam: Sie sind zwar tragbare Konsolen, aber nicht wirklich hosentaschentauglich.

Ganz im Gegenteil: Neue Handhelds, wie das Steam Deck oder der Asus ROG Ally verlangen eigene Taschen oder gar Rucksäcke, um sie mit sich zu führen. Aus China kommt nun ein neuer, winziger Handheld, der sogar als Accessoire-Anhänger an solche getragen werden kann.

Eine Handheld-Konsole als Schlüsselanhänger

Anbernic ist ein chinesischer Hersteller von Retro-Handhelds, auf denen man Spiele von früheren Generationen mittels Emulatoren spielen kann. Die meisten dieser Konsolen laufen mit Linux, Android oder sogar beidem.

In einem Video hat das Unternehmen ein neues Gerät vorgestellt, das vor allem ein Alleinstellungsmerkmal hat: Es ist winzig. Anbernic bewirbt den RG Nano sogar wie ein Accessoire, das am Schlüsselbund oder an der Tasche getragen werden kann.

Zu den technischen Daten existieren noch keine konkreten Infos, jedoch ist es möglich anhand der Steuerelemente zumindest abzuleiten, welche Konsolen emuliert werden könnten:

Gameboy

Gameboy Color

Gameboy Advance

NES

SNES

Ob die Rechenleistung für SNES und Gameboy Advance ausreichen wird, ist zwar nicht geklärt, jedoch deuten die Schultertasten auf der Oberseite darauf hin.

Dazu kommen vier Aktionstasten, ein Steuerkreuz, Start und Select und ein USB-C-Anschluss.

Das Gerät wird in drei Farben erhältlich sein und aus Aluminium bestehen. Das Display könnte dem Video nach zu urteilen eine Bildschirmdiagonale von etwa 2 Zoll haben. Der Hersteller hat den neuen Mini-Handheld auf der eigenen Webseite noch nicht gelistet und noch keinen Preis angegeben. Es wäre denkbar, dass dieser um die 50 Euro liegen könnte, da das besser ausgestattete Schwestermodell RG35xx, mit besserer Leistung, etwa 70 Euro kostet.

Ein internationaler Release ist auch noch nicht verkündet worden, jedoch sind die anderen Handheld-Konsolen von Anbernic bisher auch bei uns erschienen.

Mögliche Alternativen, die nicht so winzig sind

Wer auf der Suche nach einem vertikalen Handheld im Gameboy-Format ist, muss nicht zwingend auf den RG Nano warten oder Fingerkrämpfe riskieren.

Aktuell kann man für unter 100 Euro den Miyoo Mini Plus und den Anbernic RG 35xx kaufen, die beide nicht nur leistungsfähiger sein sollten, sondern auch größer sind.

Auch andere Handheld-Formate findet man bei den Retro-Handhelds. Da wären der Retroid Pocket 3 Plus, der aussieht wie eine geschrumpfte Nintendo Switch und der Retroid Pocket Flip, der aussieht wie ein Nintendo 3DS.

Was haltet ihr von dem neuen RG Nano? Ein Accessoire, auf dem man auch zwischendurch Zocken kann oder viel zu klein, um vernünftig Spiele spielen zu können? Und interessieren euch Retro-Handhelds und tragbare Konsolen allgemein? Wollt ihr zukünftig mehr Artikel darüber lesen? Habt ihr selbst Erfahrung mit solchen Emulations-Handhelds? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!