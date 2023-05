Das ASUS ROG Ally stolpert in Tests über seine vermeintlich größte Stärke

Kann der Asus-Handheld überzeugen? Ja - aber nicht in allen Bereichen.

Erste Tests zum Asus ROG Ally sind im Internet erschienen und wir fassen für euch zusammen, wo der Gaming-Handheld auf ganzer Linie überzeugen kann und welche Aspekte sich als Achillesferse herausgestellt haben. Liest man sich die Meinungen der Tester durch, wird nämlich schnell klar, dass die Alternative zum Steam Deck eine große Schwäche zu haben scheint.

Performance, Display und Verarbeitung überzeugen alle

Die großen Stars des Asus ROG Ally sind bei einem Blick über die Fazits schnell ausgemacht: Dass die Leistung des Handhelds dank AMDs neuen Z1-APUs allemal für mobilen Spielegenuss ausreicht, ist keine Überraschung. Im Schnitt kann das Ally dem Steam Deck je nach Spiel, Auflösung und Performance-Modus bis zu 40 Prozent davonziehen, letzteres aber nur in 720p und mit maximaler Leistung.

Auch Verarbeitung und Ergonomie sind den Testern zufolge auf erfreulich hohem Niveau. Bemängelt wird in gleich mehreren Tests jedoch das Fehlen von Touch-Pads wie beim Steam Deck, was bei der präzisen Bedienung unter Windows geholfen hätte.

Der mit Abstand am häufigsten gelobte Technik-Part ist aber das Display. Der 1080p-Bildschirm mit 120-Hz-Bildwiederholrate soll erfreulich hell sein und Farben kräftig darstellen.

Tony Polanco von Tom's Guide schreibt etwa:

Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Unterschied zwischen 720p und 1080p auf einem 7-Zoll-Display erkennen könnte, aber ich bin froh, sagen zu können, dass ich mich geirrt habe. Aufgrund der höheren Auflösung sehen Spiele auf diesem Display phänomenal aus.

Matthew Buzzi von PCMag.com sieht im Display ebenfalls ein Pro-Argument des ROG Ally im Vergleich zum Steam Deck, erinnert aber auch daran, dass man bei anspruchsvollen Titeln nichts von diesem Vorteil mehr habe:

Die Auflösung ist eine Verbesserung gegenüber dem Sub-HD-Display des Steam Decks, obwohl eine höhere Auflösung für einen Handheld wie diesen auch schwieriger zu betreiben ist.

Vor allem der Bildschirm des Ally kann die Tester überzeugen.

Akku und Windows sind klare Schwachpunkte

Kommen wir zur eingangs erwähnten Achillesferse des ROG Ally: dem Akku. Die Batterie des Handhelds hält im Spielbetrieb nicht lange durch, was in den Augen der Tester einen klaren Pluspunkt für das Steam Deck darstellt.

Eric Ravenscraft von Wired konnte demnach nicht einmal eine Stunde in Doom Eternal (1080p) Jagd auf die Höllenbrut machen, ehe der Akku an die Steckdose musste. Was ihn aber noch viel mehr schockierte, waren die gerade einmal zweieinhalb Stunden, die er mit dem technisch anspruchslosen Stardew Valley verbringen konnte.

Auch Robert Anderson von IGN kann dem Akku nicht viel Gutes abgewinnen. Er stellt die Situation wie folgt dar:

Asus gibt eine maximale Akkulaufzeit von 8 Stunden an, diese wird jedoch wahrscheinlich nur bei den niedrigsten Grafikeinstellungen, bei 720p, im Ruhemodus, bei minimaler Helligkeit in Innenräumen und bei einem Retro-Side-Scroller erreicht. Wenn Sie ein grafikintensives Spiel spielen möchten, erhalten Sie insgesamt maximal 1–2 Stunden, insbesondere wenn Sie in 1080p spielen.

Windows 11 stellt offenbar ebenfalls einen Stolperstein dar: Das Microsoft-OS soll nicht für die Nutzung auf einem solch kleinen Bildschirm geeignet sein. Schade, denn diesem Aspekt des ROG Ally haben wir in einer eigenen Kolumne noch das größte Potenzial bescheinigt - auch als Experte kann man sich mal irren!

Zumal Windows 11 nicht zum ersten Mal dafür kritisiert wird. Die schlechte Eignung für kleine Displays ist eine Beobachtung, die auch wir schon in unserem Test zum Ayaneo Air Pro gemacht haben:

Und was sagen wir? Natürlich werden sich auch unsere Testerhände noch am Asus ROG Ally vergreifen. Sobald wir unser Exemplar auf Herz und Nieren getestet haben, erfahrt ihr unsere Meinung zu dem Gaming-Handheld!

Bis es soweit ist, wollen wir natürlich auch eure Gedanken zu dem Thema erfahren. Was denkt ihr über das Asus ROG Ally? Liebäugelt ihr mit einem Kauf des Geräts oder schrecken euch die negativen Reviews doch erst einmal ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!