Eines der wichtigsten Features von ChatGPT ist endlich kostenlos

Natürlich steckt hinter der gesprochenen KI-Antwort kein putziger Roboter - sondern ein komplexes, maschinelles Lernsystem. (OpenAI Logo von Foto von Andrew Neel/Unsplash, 3D-Art von Fachrizal Maulana/Unsplash)

OpenAI kündigte am 21.11.2023 in einer kurzen X-Botschaft (ehemals Twitter) die Funktion von ChatGPT with Voice für alle Nutzer an. In einem kurzen Clip auf X wird die Funktion vorgestellt.

Was bedeutet das für alle ChatGPT-Nutzer?

Ihr könnt jetzt ChatGPT stimmlich ansprechen. Das war zuvor nur solchen zahlenden Nutzern möglich, die das Plus- oder Enterprise-Abo abgeschlossen hatten. Jetzt soll es diese Funktion auch für nicht zahlende Nutzer geben.

Mit diesem lustigen Beispiel führt euch OpenAI die Funktion vor: Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie viel Pizza man für eine echt große Gruppe benötigt? Kein Problem, ChatGPT gibt euch jetzt die Antwort:

Im Beispiel wird ChatGPT gefragt, wie viel Pizza man für 778 Personen bestellen sollte. Daraufhin antwortet die KI mit einer erstaunlich detaillierten Antwort.

Sie berechnet 3 Pizzastücke pro Person und geht davon aus, dass jede durchschnittliche 40-Zentimeter-Pizza etwa aus 12 Stücken besteht. Die KI kommt zu dem Schluss, dass die Bestellung 195 Pizzen umfassen sollte.

Die Antwort von ChatGPT ist ebenfalls vertont – ähnlich wie bei Amazons Alexa oder Googles Sprachassistent. Allerdings können die Konkurrenten nur einfache Fragen beantworten.

In einem kleinen Selbstversuch mit dem Google-Assistenten (Google Nest Mini) kam prompt die passende Antwort: Ich habe deine Frage nicht verstanden . Kein Wunder, die Pizza-Frage für über 700 Personen wird vermutlich auch nicht jeden Tag gestellt.

Dieses Feature scheint es aber noch nicht für alle Nutzer zu geben. Die Seite Arstechnica schien das Feature anscheinend noch nicht anzutreffen. Bei uns hat es im Selbstversuch allerdings reibungslos geklappt.

Wie greift ihr darauf zu?

So sehen die einzelnen Schritte bei euch in der App aus - die Erklärung folgt gleich:

So sieht das dann in der ChatGPT-App aus. Klickt einfach auf das Kopfhörersymbol, folgt den Anweisungen und los gehts!

Als ersten Schritt ladet ihr die ChatGPT-App für Android oder iOS herunter. Dann öffnet ihr eure App auf dem Smartphone.

Falls ihr in der App ein Kopfhörersymbol sehen könnt, ist das Feature bei euch freigeschaltet. Klickt auf das Kopfhörersymbol und wählt eure Antwort-Stimme. Jetzt könnt ihr eure Frage einsprechen und die KI antwortet euch wie im Beispiel oben.

Falls ihr grundsätzlich wissen wollt, wie ChatGPT funktioniert, haben wir hier einen hilfreichen Artikel für euch. Bei OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, ging es in der Chefetage in den letzten Tagen richtig rund.

Was denkt ihr über diese Funktion? Mit ChatGPT gibt es jetzt ein KI-Tool, dass erstaunlich detaillierte Antworten geben kann – jetzt auch in gesprochener Sprache. Konntet ihr das Feature schon ausprobieren? Würdet ihr bei der nächsten Party ebenfalls ChatGPT konsultieren, bevor ihr Pizza bestellt? Sind drei Pizzastücke pro Person genug? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.