Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, zu denen es fast nie eine gute Idee war, sich eine Grafikkarte im Referenz-Design von AMD und Nvidia zu kaufen? Genau daran erinnert mich eine spezielle Version von Nvidias extrem flotter Geforce RTX 4090, die nun zum wiederholten Mal im Netz aufgetaucht ist.

Um welche GPU geht es? Im jüngsten Fall handelt sich um eine RTX 4090 von Gigabyte, die mit einem neuen Lüfter ausgestattet wurde und die wohl in China zum Verkauf angeboten wird. Das klingt erst mal deutlich unspektakulärer als es beispielsweise eine Grafikkarte für über 10.000 Euro ist:

Was das Ganze aber in diesem Fall so ungewöhnlich macht, ist die Art des Lüfters, der zum Einsatz kommt. Wie im folgenden Tweet zu sehen, handelt es sich um einen einzelnen Radial-Lüfter.

Sowohl AMD als auch Nvidia und Intel sowie praktisch alle Board-Partner wie Asus, Gigabyte oder Zotac verwenden stattdessen normalerweise zwei oder drei Axial-Lüfter, wie auch im Bild der Geforce RTX 4090 Amp Extreme unten zu sehen.

Das geschieht aus gutem Grund, weil es meist die beste Lösung darstellt, um alle entscheidenden Komponenten einer GPU möglichst effizient und ohne hohen Geräuschpegel zu kühlen. Wie jemand stattdessen auf die Idee kommen kann, eine top-aktuelle GPU mit einem Radiallüfter auszustatten, ist mir schleierhaft. Dazu passen auch meine folgenden Messergebnisse.

Radial-Lüfter gegen Axial-Lüfter

Auf Basis eines anderen Modells der RTX 4090 mit Radiallüfter gibt es Testergebnisse zu so einer ungewöhnlichen Grafikkarte, wenn sie absoluter Volllast über das Tool Furmark ausgesetzt wird.

Auch wenn ich den besagten Testaufbau mangels weiterer Infos nicht genau nachstellen kann und es sich in meinem Fall um ein offenes Testsystem handelt, sprechen die Zahlen auf Basis der Geforce Amp Extreme von Zotac dennoch Bände:

RTX 4090 mit Radial-Lüfter RTX 4090 mit Axial-Lüftern GPU-Temperatur 71 ° 64 ° Hotspot-Temperatur 82 ° 71 ° Speicher-Temperatur 84 ° 64 ° Lüfterdrehzahl 5.200 RPM 1.400 RPM Taktrate ca. 2.450 MHz ca. 2.450 MHz

Die Grafikkarte von Zotac erreicht die gleiche Taktrate bei deutlich niedrigeren Temperaturen. Besonders krass ist der Unterschied aber im Falle der Lüfterdrehzahl: Während der kleine Radial-Lüfter mit vermutlich brülllauten 5.200 Umdrehungen pro Minute zu Werke geht, drehen sich die deutlich größeren Axial-Lüfter der Zotac-Karte mit vergleichsweise gemütlichen 1.400 Umdrehungen pro Minute.

Wenn ich nichts übersehe, bleibt damit letztlich nur der Preis als mögliches Argument für den Einsatz eines möglicherweise günstigeren Radiallüfters. Bei einer Grafikkarte mit üblichen Kosten von etwa 2.000 Euro und mehr dürfte das am Ende aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.

Helft mir gerne in den Kommentaren auf die Sprünge: Fällt euch ein guter Grund dafür ein, die extrem schnelle Geforce RTX 4090 mit einem Radiallüfter auszustatten? Auf was für eine Kühllösung setzt eure aktuelle Grafikkarte und könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr zuletzt eine GPU mit einem Radiallüfter verwendet habt? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema!